Nacionalização do BES estava fora de questão para Passos Coelho. "Convenci-me que se tratava de caso de polícia"

À terceira é de vez. Depois de dois reagendamentos, Pedro Passos Coelho foi ouvido esta terça-feira como testemunha no Caso BES. O antigo primeiro-ministro recordou em tribunal duas reuniões que teve com Ricardo Salgado, responsável pelo Grupo Espírito Santo, o primo José Manuel Espírito Santo e o administrador José Onorio.

Pedro Passos Coelho contou que, numa reunião, os administradores lamentaram a pressão que estava a ser feita pelo Banco de Portugal para que a administração do BES fosse substituída por elementos que não pertencessem à família Espírito Santo e posteriormente para pedir que o Governo, através da Caixa Geral de Depósitos (CGD), avançasse com um financiamento de cerca de dois mil milhões de euros para o grupo. Plano que para o antigo primeiro-ministro "não tinha qualquer viabilidade de ter suporte do Governo" e foi isso que disse a Ricardo Salgado.

O antigo chefe de Governo compreende que "não fazia sentido que o risco do GES fosse imputado para a Caixa Geral de Depósitos" e contou que na última das duas reuniões deixou apenas uma sugestão aos administradores: "A de evitar uma falência desordenada". Passos Coelho avança que defendeu no encontro com os três administradores que o "melhor era reunir os melhores credores e negociar com eles uma falência ordenada".

No depoimento desta terça-feira, o antigo primeiro-ministro garantiu que "a nacionalização do banco (Espírito Santo) estava fora de questão e que se houvesse necessidade de recapitalização pública essa seria feita". No entanto, de acordo com o ex-governante, "não houve uma imposição por parte do Banco de Portugal para essa recapitalização, nem pedido feito pelos credores".

Questionado pelo Ministério Público, Pedro Passos Coelho diz não saber o "impacto da resolução do BES nas contas públicas".

Para a defesa de Ricardo Salgado, o advogado Adriano Squillace, houve "uma violação das garantias de defesa" porque tendo encontra a situação clínica de Ricardo Salgado será "inviável o contraditório desta".