"Voltar? Jamais! Amo Viseu!" Vieram do Brasil e criaram as suas empresas em menos de um ano

Em menos de uma semana, Jeniffer Ranni Viana, 28 anos, abriu a sua própria empresa, o Estúdio Ranni Pestana, no centro de Viseu. Mais conhecida por "Ranni Pestana", prepara a maca que já não é de enfermagem, mas de estética. A enfermagem ficou no Brasil, quando, em novembro de 2022, veio para Portugal.

“No Brasil, era enfermeira, coordenadora do setor de navegação de pacientes de um hospital, referência em oncologia em Muriaé e eu trabalhava nessa área há três anos”, começa por contar Ranni, nascida no Rio de Janeiro, mas que fez em Itaperuna a graduação de enfermagem na Universidade Redentor.

“Após formada, passei no processo seletivo do Hospital de Câncer de Muriaé da Fundação Cristiano Varella na cidade de Muriaé, estado de Minas Gerais. Trabalhei nesse hospital por 3 anos, 2 anos como enfermeira supervisora da unidade de internação clínica/cuidados paliativos e o restante do tempo passei como enfermeira coordenadora do setor de navegação de pacientes”, recorda a enfermeira, agora esteticista, especialista em extensões de pestanas.

“Ouvem o sotaque e têm preconceito”

Criou a própria empresa, sem ajudas do Estado português, mas Ranni assume que, mesmo assim, sente preconceito quando o sotaque fala mais alto.

"A gente, às vezes, percebe. Hoje mesmo passei por uma situação em que eu cheguei num lugar, numa repartição pública para solicitar uma informação, falei 'bom dia' e nem me responderam. Falei o que eu gostaria de falar e, quando eu falei que eu tinha um cartão de cidadão, olhou para mim, sorriu, então tipo 'eu sou mulher, sou brasileira, tenho um sotaque brasileiro, mas eu também tenho um cartão de cidadão' e, quando é apresentado isso, eles mudam a forma que tratam a gente. Só porque eu mostrei um documento, passam a me tratar bem, com educação”, conta a enfermeira que agora como esteticista, agradece às clientes por não terem qualquer tipo de preconceito com ela.

“Eu já vim para Portugal com o intuito de empreender e eu pensei que na enfermagem ia ser um pouco difícil aqui, porque por mais que eu já tivesse vindo com processo de cidadania, ou seja, já ia me tornar portuguesa, eu abro a boca a as pessoas ouvem meu sotaque, então já tem um pouquinho ali de preconceito. As pessoas não dão muita atenção, então eu pensei que trabalhar na minha área, não ia dar”, explica Ranni que procurou por uma área que tivesse muita procura de clientes.

“Para ter procedimento, porque a gente precisa movimentar o nosso caixa todos os meses, pensei em unhas, sobrancelhas e conheci a extensão de pestanas, que foi aquela com que mais me identifiquei e com uma semana, eu já consegui montar minha sala de atendimento e estou aqui até hoje”, diz, visivelmente orgulhosa.