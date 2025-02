Idosos, mulheres, deficientes e trabalhadores entre os mais afetados pela pobreza em Portugal

Os baixos salários e um nível elevado de segmentação do mercado de trabalho são identificados pelo autor como os fatores‑chave por detrás da taxa de pobreza entre quem trabalha em Portugal. O investigador sublinha que o sucessivo aumento do salário mínimo "não é suficiente por si só para reduzir a TPT", mas assume que a ligação entre trabalho e pobreza pode ser alterada.

"Haverá sempre franjas mais vulneráveis de população trabalhadora, mas os dados empíricos demonstram que é possível ter TPT em torno dos 3%, como acontece na Finlândia e na Chéquia", assume o autor.

Subsídios não salvam desempregados da pobreza?

O desemprego é outro fator que potencia a pobreza. Noutro capítulo do livro, os investigadores Renato do Carmo e Frederico Cantante, do ISCTE, assinalam que, em 2021, 43,4% da população desempregada em Portugal encontrava-se nessa situação.

Sublinham ainda que as prestações de desemprego têm baixas coberturas, associadas a "insuficiências óbvias indutoras de pobreza". O valor médio das prestações de desemprego "está longe de afastar os indivíduos e as famílias de situações de pobreza relativa e de destituição material aguda", consideram os autores.

Dois terços dos deficientes dependem de apoios para fugir à pobreza

Ser deficiente é, geralmente, ser mais pobre do que quem não apresenta essa dificuldade. E, sem apoios sociais, a pobreza instalava-se na maioria desta população.

No capítulo assinado pelas investigadoras Paula Campos Pinto, Patrícia Neca e Sofia Bento, mostra-se que o risco de pobreza em Portugal foi sempre consideravelmente mais elevado no grupo das pessoas com deficiência (23% em 2021 face a 15,3% na população não deficiente)

Contudo, os dados do Eurostat mostram que, em 2021, em Portugal, mais de dois terços dos adultos com deficiência enfrentavam risco de pobreza antes de transferências sociais (64,1% contra 36,6% das pessoas sem deficiência)

As prestações sociais são tão decisivas neste domínio que, devido à sua intervenção, a taxa de pobreza nos deficientes recuou cerca de 40 pontos percentuais em 2021 face a apenas 21,3 pontos nos não-deficientes. Sem apoios sociais, o risco de pobreza seria três vezes maior nas pessoas com deficiência, pode ler-se no estudo.

"Este dado parece sugerir a escassez ou fragilidade de outras fontes de rendimento para uma grande parte das pessoas com deficiência no nosso país", escrevem as autoras. Em 2021, um em cada três trabalhadores com deficiência tinha rendimentos abaixo do limiar de pobreza.

Em 2019, a taxa de desemprego entre deficientes era de 17,6% de acordo com os dados da rede EDE — European Disability Expertise, citados neste capítulo. "A presença da deficiência reduz a intensidade laboral do agregado doméstico, o que não deixará de ter repercussões no rendimento disponível das famílias", alertam as investigadoras que, ainda assim, reconhecem melhorias globais na condição económica e social das pessoas com deficiência em Portugal, entre 2015 e 2021, apesar da sua exposição a situações de exclusão social.