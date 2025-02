Ministério Público já arquivou dez casos de jogo ilegal online por "dificuldades na investigação"

Antes do Ministério Público

As participações ao MP são o último grau de intervenção do SRIJ. Antes disso, há dois procedimentos padrão: as notificações de encerramento e o pedido de bloqueio de sites às operadoras de internet.

De meados de 2015 a setembro de 2024, o SRIJ enviou 1330 notificações de encerramento a casas de apostas não-licenciadas. No mesmo período, foram efetuados 2150 pedidos de bloqueio às operadoras.

“Com alguma frequência” as casas de apostas ilegais não cessam atividade após serem notificadas, assume o SRIJ. “Dispõem do prazo máximo de 48 horas para cessarem a atividade e remover o serviço de jogos e apostas online da internet.”

Quando não encerram voluntariamente, o SRIJ notifica os prestadores intermediários de serviços em rede (ISP’s) – MEO, NOS, Vodafone e outros – para que bloqueiem “os respetivos URL’s que permitem o acesso, a disponibilização e a utilização da oferta ilícita de jogos e apostas online no mercado português”.