Números da ministra sobre utentes sem médico de família não batem certo com os do SNS

A ministra foi esta quarta-feira ao Parlamento dizer que há menos 200 mil portugueses sem médico de família do que havia no ano passado, e que em janeiro do ano passado eram quase 1,9 milhões de portugueses nesta situação, mas os números oficiais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) são diferentes.

Segundo os números do Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde, consultados pela Renascença, em janeiro de 2024 estavam 1.647.700 pessoas sem médico de família atribuído - menos cerca de 250 mil do que disse Ana Paula Martins na Comissão de Saúde na Assembleia da República.

A ministra avançou ainda um número de quase 1,7 milhões de portugueses sem médico de família no final deste mês de janeiro. No portal do SNS, os números de janeiro só ficarão disponíveis no final deste mês, mas a confirmarem-se, significariam uma subida de 165 mil pessoas nesta situação ao relação aos números divulgados no último mês de 2024.

As declarações confusas da ministra significariam também que Portugal tem hoje mais utentes sem médico de família do que quando o Governo iniciou funções. O executivo de Luís Montenegro, com Ana Paula Martins na pasta da Saúde, tomou posse em abril do ano passado e, em março, o país tinha 1.539.222 utentes sem médico de família atribuído.

Se os números que a ministra avançou no Parlamento forem verdade - cerca de 1,7 milhões nesta situação -, são quase mais 150 mil portugueses sem médico de família com o novo Governo.

A Renascença tentou obter explicações por parte do gabinete de Ana Paula Martins sobre as discrepâncias dos números, mas não recebeu resposta.