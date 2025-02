Veja aqui as quase 102 mil vagas do ensino superior. Cursos de professores ganham 200

De acordo com os dados agora divulgados, no total, vão abrir 1.197 vagas para os cursos de educação básica.

Os cursos de Medicina também vão ter mais vagas, mais 130, uma subida substancial, mas não para o regime geral de acesso. Das 130 novas vagas, 86 são para estudantes internacionais, o que acontece pela primeira vez. As outras 44 novas vagas abrem nos regimes especiais ou são para licenciados que querem aceder ao curso de Medicina.

As vagas no ensino privado também vão subir, serão quase mais mil do que no ano letivo passado. No total, serão 24.980 vagas no setor privado.

Cursos com mais e menos vagas

O curso de Direito na Universidade de Lisboa é o que abre maior número de vagas – 445 – valor igual ao do ano anterior. Em segundo lugar, surge outro curso de Direito, mas neste caso da Universidade de Coimbra. Neste caso, em 2025-2026 vão abrir 340 vagas, mais um do que no ano letivo anterior.

O top 3 dos cursos com maior número de vagas é a Escola Superior de Enfermagem, vai abrir 311 vagas, igual número do que no ano passado.

No outro extremo da lista, os cursos com menos vagas, cinco vagas cada, é o curso de engenharia mecânica, em regime pós-laboral, e o curso de engenharia eletrotécnica e de computadores, em regime noturno, ambos lecionados no Instituto Politécnico de Leiria.