Ministra do Ambiente. "Prospeção de lítio será feita sobretudo com meios aéreos"

A ministra do Ambiente e Energia garante que todas as explorações de materiais como lítio ou cobre vão ser feitas a partir de agora com o envolvimento das populações. Em entrevista à Renascença, Maria da Graça Carvalho lembra que nos últimos nem sempre quem vive nos locais de prospeção de lítio foi ouvido no processo.

"Quando os projetos começam assim, é difícil decorrer de uma forma suave e tranquila", reconhece a ministra, concluindo que as populações não sentem que as explorações tragam benefícios.

" É impensável, nos dias de hoje, qualquer projeto - de mineração, de energias renováveis, um projeto industrial ou mesmo uma construção - não envolva a população", afirma de forma taxativa na Renascença, acrescentando que dá "indicação política" para envolver sempre a população e os autarcas. "Temos que fazer sempre o mínimo possível de impacto na natureza e na qualidade de vida, nos menores impactos ambientais possíveis", promete a governante.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui