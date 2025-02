Oito em cada 10 portugueses com mais de 45 anos têm doença crónica e queixam-se dos cuidados de saúde

André Peralta Santos, subdiretor-geral da Saúde, nota que “à medida que as pessoas vão tendo mais doenças, a capacidade de terem qualidade de vida também vai baixando". "Eisto leva-nos à resposta que devem dar os sistemas de saúde que tem de ser focada em serviços de saúde que consigam coordenar diversos níveis de cuidados - hospital, centro de saúde, cuidados continuados - para as pessoas que têm várias doenças crónicas”, sublinha.

André Peralta Santos dá exemplos: em Portugal, habitualmente, “uma pessoa com uma doença crónica tem um plano de cuidados do cardiologista, outro do neurologista, outro do médico de família etc. Precisamos de recentrar a capacidade de coordenar os cuidados através dos vários níveis no médico de família e nos cuidados de saúde primários, para que os doentes possam ter melhor qualidade de vida”.

Portugueses confiam menos no sistema de Saúde

De acordo com o inquérito PaRIS, os portugueses confiam menos no sistema de saúde, do que a média da OCDE, e essa confiança é claramente influenciada por fatores socioeconómicos: quem tem menos rendimentos confia menos, uma questão que se prende também, diz André Peralta Santos, com as dificuldades de acesso aos cuidados de saúde.

“É muito claro que as pessoas mais pobres confiam menos no sistema de saúde e que a confiança no sistema de saúde é muito afetada por algumas questões, como o acesso, o ter um diagnóstico tardio, ter dificuldade em marcar uma consulta. São questões que minam a confiança que as pessoas têm no sistema de saúde e é um ponto a melhorar”, sublinha.