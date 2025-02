Orquestra do Norte desafinada nos salários. Trabalhadores em dificuldades

“Gestão poderia ser melhor”

O presidente da CT da Orquestra do Norte considera que “existem várias explicações” para o momento difícil que atravessam. Sem querer revelá-las, diz apenas que houve uma redução do número de espetáculos, salientando que o financiamento da orquestra, além do apoio sustentado da DGArtes, assenta também na venda de concertos.

“Nunca foi atingido os 40%. Portanto, é esta uma das principais razões, ou se não a principal razão, e não tem a ver com as alterações, as tão faladas alterações do modelo de financiamento, que também é necessário”, aponta Vítor Brandão.

Questionado sobre se os problemas e a falta de concertos se deve a má gestão ou à incapacidade de promover concertos na região, Vitor Brandão diz que “se é má gestão, se é gestão danosa ou qualquer outro tipo de gestão, caberá ser feita essa avaliação à posterior, e não agora. Não vamos tirar conclusões precipitadas, mas, uma coisa é certa, nós temos a certeza que poderia ser melhor”.

Segundo Vítor Brandão, a Comissão de Trabalhadores acredita que os municípios não têm responsabilidade nessa situação, apontando o exemplo do município de Amarante - que preside à direção da Associação Norte Cultural - que “é o maior comprador e cumpre sempre com os seus protocolos”.

“Nós acreditamos que a maior responsabilidade é a direção executiva porque foi nomeada pela direção, que é um conjunto de cinco autarquias, portanto, não estamos a imaginar os senhores autarcas, todos os meses, a reunirem-se, preocupados com a Orquestra de Norte, a Associação Norte Cultural. Não faz sentido. Portanto, delegaram responsabilidades à direção executiva e essa só tem que apresentar o seu trabalho e as suas funções”, destaca.