Baixos salários e reconhecimento de diplomas são desafios dos imigrantes no mercado de trabalho

Baixos salários, dificuldade no reconhecimento de diplomas académicos e preconceito são alguns dos desafios que os imigrantes mais enfrentam no mercado de trabalho. Foi um dos pontos-chave do primeiro debate da Conferência "Imigração: o desafio da proximidade", promovida pela Renascença, em parceria com a Câmara de Vila Nova de Gaia, esta segunda-feira.

Tendo como mote a imigração e as fontes de riqueza que pode gerar, o diretor científico do Observatório das Migrações aponta que o fluxo de potencial rejuvenescimento da população ativa, com a chegada de imigrantes, "tem de ter um benefício no aumento da produtividade do trabalho". É um "desafio sistémico" que não implica apenas alterar algumas peças, mas todo o método de como olhar para o mercado de trabalho.

"Alterar agências como o IEFP que se tem de adaptar a esta nova mão de obra", exemplifica.

No entanto, Pedro Góis avisa que "se continuarmos com salários de entrada tão baixos, não vamos conseguir reter" a mão de obra imigrante. E, se Portugal ficar sem este tipo de trabalhadores, "há setores que entram em crise imediatamente", como a agricultura ou a construção.

"A resposta tem de estar num pacto geral da Concertação Social. Temos de olhar para as necessidades destas pessoas", acrescenta.

Já Cynthia de Pala, vice-presidente da Casa do Brasil em Lisboa, alerta que há muita mão de obra qualificada que enfrenta dificuldades de integração no mercado de trabalho "por questões que ultrapassam as próprias empresas". É o caso do reconhecimento de diplomas estrangeiros, um processo que nas Faculdades portuguesas é "demorado e penoso".

Uma visão corroborada por Tito Campos e Matos, vice-presidente da Direção Executiva do Conselho Português para os Refugiados, que lamenta que não estejam criados "os mecanismos para reconhecer os cursos superiores" quer de imigrantes, quer de refugiados. E Pedro Góis realça, ainda, que a maioria das universidades portuguesas "não têm capacidade para responder aos pedidos" de reconhecimento de diplomas que lhes chegam atualmente.

E Pedro Góis coloca em foco um setor da sociedade que deve dar resposta a estes problemas: os sindicatos. Para o especialista, os sindicatos "são os grandes ausentes" da discussão da vaga migratória.

"Os direitos laborais destes imigrantes não estão a ser acautelados", diz.