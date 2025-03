"É uma ferida sempre aberta". Cinco anos depois da Covid, Paula ainda não fez o luto do sogro

Naquela sexta-feira, 13 de março de 2020, António Costa anunciou ao país que o Governo tinha aprovado medidas extraordinárias para responder à epidemia da Covid-19. O país entrava em estado de alerta. Ninguém sabia por quanto tempo, mas a expetativa era de que durasse pouco.

Mal o país sabia que estava a entrar num longo período de vida suspensa, num novo normal.

Do alerta à emergência passaram poucos dias. Gradualmente, as escolas fecharam, os espaços comerciais encerraram, as pessoas passaram a trabalhar em casa, as visitas aos lares foram suspensas e foram impostos limites às concentrações de pessoas em locais públicos. Até 10 pessoas, no máximo. Funerais incluídos.

Foi o início de um tempo com rituais de despedida reduzidos ao mínimo, aceites pelas famílias num misto de revolta e de impotência. Numa solidão aterradora que nenhum olhar, nenhuma palavra, conseguiam aliviar. Ainda hoje, cinco anos volvidos, a onda de choque não passou.

“Do que nós precisávamos mesmo era de um abraço, era de sentir o coração do outro perto do nosso”, desabafa Paula, que ainda hoje não consegue falar da morte e do funeral do sogro sem se emocionar.

“É uma ferida sempre aberta”, diz em tom pausado, como se tentasse encontrar a melhor forma de sistematizar em palavras um sofrimento sem adjetivos adequados que o qualifiquem.

E continua: “Fui ao cemitério... não vimos o corpo”.

O sogro de Paula morreu por causa da Covid-19. A última vez que o viu foi através de uma videochamada, “que as enfermeiras faziam sempre".