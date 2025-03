"Pandemia agravou" perda de qualidade no ensino em Portugal

Na socialização outra incógnita, mas psicólogos estão otimistas

Aprendizagens e estudos académicos à parte, há outro lado da vida das crianças, adolescentes e jovens que foi afetada: a socialização. Com o encerramento das escolas, os mais novos viram-se privados do convívio presencial com os seus pares.

“A escola constitui-se como um fator muito importante para garantir, por assim dizer, alguma socialização”, diz à Renascença Joana Alexandre, psicóloga e membro da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses. O encerramento das escolas deu origem a consequências diferentes, consoante as idades.

Por exemplo, os bebés até aos três anos tiveram uma evolução da aprendizagem diferente. Com os jovens e os pré-universitários, outro exemplo, “ficou comprometida a experiência, os momentos de celebração e socialização direta que estes jovens têm habitualmente quando entram nesta etapa da sua vida”.

Joana Alexandre sabe que foram afetados, mas “faltam estudos” que “consigam precisar se alguns dos impactos se mantém”.

Vai valendo a experiência de terreno. “Eu diria que nós assistimos alguns impactos mais no imediato, no tal curto prazo, mas diria que, hoje em dia, os nossos jovens e jovens adultos começaram a retomar ou tentar recriar algumas das suas atividades, algum padrão de comportamento que, no fundo, seria expectável e seria aquilo que era normativo antes da pandemia”.

Apesar da falta de estudos, esta especialista está otimista e acredita que a pandemia trouxe outro aspeto positivo.

“Houve um aumento da própria literacia em saúde psicológica”, refere Joana Alexandre.

Esta psicóloga acredita que, “globalmente, as pessoas estão mais atentas aquilo que é o bem-estar e a importância do bem-estar”.

“Tem havido um movimento grande, seja ao nível das empresas, seja ao nível pessoal, ligado às estratégias de autocuidado, da importância do autocuidado para o nosso bem-estar geral. Se continuarmos a promover estes bons hábitos, de algum modo ganharemos estes anos aquilo que a pandemia nos tirou”, remata.