Portugueses prontos para eleições antecipadas? "É um show para não nos preocuparmos com os problemas reais"

Os prognósticos para este ano não são muito diferentes (“a distância percentual do PS e PSD é insignificante”) e, por isso, as crises políticas sucessivas começam a preocupar. Não tanto a João – que vota quase sempre em branco –, mas mais à amiga Carla, que saiu do Brasil à procura de estabilidade.

“Estou vendo uma figurinha repetida, como a gente fala lá no Brasil”, conta à Renascença, com uns risos nervosos que larga rapidamente, quando se lembra do rodopio político dos últimos anos no Palácio do Planalto. “Está muito ruim no Brasil e acho que, se for por esse caminho aqui, vai entrar num buraco que não tem retorno”.

A miragem desse buraco preocupa todos por aqui, mesmo a quem não quer pensar no assunto a um domingo à tarde: “Política a esta hora?”. Patrícia Esteves recebe-nos com pouca vontade para falar, mas não demora até fazer uma lista para explicar porque não quer voltar às urnas de novo.

Primeiro, aponta a imagem “que damos lá para fora”. Depois, lembra-se das guerras e de Donald Trump “que chegou para complicar tudo”. O caderno de razões é selado com os problemas que sente na pele.