80 anos da TAP. “Os portugueses, quando são disciplinados, fazem coisas extraordinárias”

“Ela entrou no cockpit, vira-se para mim, bate-me assim”, aponta António, exemplificando o toque de Amália no ombro , “e diz ‘ então, rapazinho, o que é que há aí de anedotas? ’ E eu... Tinha que contar uma anedota à dona Amália, não é?”, explica o comandante, mostrando de novo a cara de surpresa que fez em 1998.

Reformado há pouco mais de uma semana, não são os aviões no Museu do Ar que evocam a memória mais forte de António Costa Pereira. É a foto de um ícone da cultura portuguesa.

O episódio é um de muitos exemplos do cruzamento entre a história da TAP e a história recente de Portugal. A companhia aérea foi fundada há 80 anos, a 14 de março de 1945, por Humberto Delgado - quando era diretor do Secretariado da Aeronáutica Civil, antes de ser o “General Sem Medo”. António, 60 anos, esteve na TAP nas últimas quatro décadas .

“Eu pedi a um chefe de escala na Dinamarca para me fazer um discurso em dinamarquês”, para ler além do habitual português e inglês. “No voo seguinte, eu faço o discurso e, de repente, veem bater à porta a dizer ‘comandante, está aqui a mãe do Peter Schmeichel’. A senhora entrou e começou a falar comigo em dinamarquês ”.

António chegou à então TAP Air Portugal no ano em que a companhia, nacionalizada, em 1975, recebeu o primeiro avião da Airbus, a construtora europeia. Mas ainda começou a voar com o Boeing 727 , “um tri-reator" - três motores - ainda com o engenheiro de voo como terceiro elemento do cockpit e uma “peculiar técnica de aterragem”, devido à posição dos três motores (todos na cauda do avião).

A seguir vieram os voos de longo curso no Airbus A320, o avião onde fez a transição para comandante, pilotando depois os modelos A330 e A340 - quanto maior, “mais estável”, mas também “demora um bocadinho mais” a fazer manobras.

Durante esse tempo, a aviação solidificou a expansão do final do século XX, tornando-se rotineira. “Antigamente era um acontecimento, até o próprio ‘dresscode’, as pessoas iam bem vestidas para os voos, havia mais tempo, se calhar havia mais espaço nos aviões”, explica António Costa Pereira, contrapondo que agora voar “é muito mais seguro” e “confortável”.

Ao mesmo tempo, a TAP cresceu, continuando o processo que fez António ir para a empresa. “A TAP teve um grande crescimento no número de pessoas, no número de aviões, no número de destinos que faz”, conta o piloto, relatando o fim de um ambiente familiar: “eu às vezes voo com pessoas que nunca tinha visto e já lá estão há 10 anos”, diz, ainda a falar no presente.

O crescimento mudou a rotina dos trabalhadores, e trouxe outras experiências para a TAP. “Hoje em dia, mais de 90% dos pilotos da TAP que entram não são da Força Aérea. Portanto, eu já voei com músicos profissionais, com médicos, com gestores, com advogados, com várias profissões”, que trazem “outros conhecimentos, outro know-how, e depois, claro, vai acrescentar porque, chegados à companhia, a formação é igual para todos”.

“Não estamos ali a arriscar nada”

Poucas coisas não mudaram na aviação desde que a Humanidade começou a tentar ganhar asas. António lembra-se de uma característica que se mantém: a entrada no avião.

“Entra-se sempre pelo lado esquerdo”, revela o ex-piloto da TAP. A razão deste aparente segredo da indústria é “histórica”: “A maioria dos pilotos vinham de cavalaria, antigamente, e monta-se um cavalo pelo lado esquerdo."

Muito do que mudou deveu-se à necessidade de se criar mais segurança - à boleia, muitas vezes, de tragédias. Se os atentados de 11 de setembro de 2001 resultaram em mais verificações de segurança nos aeroportos e mais restrições no acesso ao cockpit (inclusive com a criação de uma porta blindada e trancada por um código), outros eventos tiveram impactos diferentes.

Foi o exemplo do voo Air France 447, a 1 de junho de 2009, entre Paris e Rio de Janeiro, numa rota muito utilizada pela TAP. Gelo bloqueou os sensores de velocidade do avião, provocando leituras inconsistentes, o que desligou o piloto automático num momento em que apenas os dois co-pilotos estavam no cockpit, enquanto o comandante fazia uma sesta. Uma má interpretação do que estava a acontecer, aliada a má comunicação, colocou o avião em perda aerodinâmica, provocando a queda no oceano Atlântico. Morreram 228 pessoas.