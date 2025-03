Há duas realidades na linha de Leixões. A partir do Hospital de São João "não há muita gente no comboio"

Reaberta há quase dois meses, apenas no troço Porto - Campanha e Leça do Balio, a Linha de Leixões já transportou 50 mil passageiros, segundo anunciou a Comboios de Portugal (CP). O número parece, no entanto, representar a realidade de apenas uma parte da linha, constatou a Renascença.

Se no caso do troço entre a estação de Porto - Campanhã e o apeadeiro do Hospital de São João não faltam passageiros, o mesmo não acontece até à estação terminal, em Leça do Balio. Chegam a ser transportados, por vezes, menos de uma dezena de passageiros, muito abaixo dos 250 que a locomotiva utilizada é capaz de transportar.

Luís Ribeiro, que era uma das quatro pessoas que esperavam pelo comboio na estação de São Mamede Infesta, confirma que, a partir da zona do Hospital, os comboios "trazem bem menos gente".

"Só começa a encher a partir daqui. Para ser rentável, o comboio tinha que vir de Leixões", considera.