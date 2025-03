Prós e contras da mudança da hora. Especialistas dividem-se

Entre o passo e o compasso do relógio, muita história já correu sobre a mudança da hora, com avanços e recuos, sempre em torno de uma questão essencial: a atividade física que tem de ser acompanhada pela luz do dia. Em causa está a qualidade de vida e, em concreto, das horas de sono. Na madrugada de sábado para domingo, os relógios avançam 60 minutos.

Vários estudos têm sido feitos e todos apontam para uma associação entre a mudança do horário e uma consequente alteração no tempo de descanso, confirma Gustavo Tato Borges, médico e especialista em saúde pública.

“As questões mais comuns têm a ver com alterações do padrão de sono, com insónias, com maior irritabilidade, menor capacidade de concentração nos dias seguintes à mudança do horário. Em especial quando se trata da mudança para o horário do Verão, em que dormimos menos uma hora e que faz com que haja essas alterações e essas são claras e óbvias”, refere à Renascença.

Outra relação direta verifica-se quanto aos efeitos na saúde metal. A transição duas vezes por ano, entre o horário padrão e o horário de verão, muda as horas em que somos expostos à luz do sol. Tal facto tem implicações no ritmo circadiano, ou seja, o ritmo natural do próprio corpo que dura as 24 horas do dia e que regula os principais processos biológicos.

Gustavo Tato Borges diz que a situação pode complicar-se na mudança para o horário de Inverno.

“Temos também menor exposição solar, não só todos os dias, mas também porque a concentração da exposição solar é feita durante a manhã, o que leva também a um aumento do risco de situações depressivas e, nomeadamente, tentativas de suicídio. Essas alterações do ritmo circadiano e da exposição solar acabam por afetar-nos de uma forma bastante global, o que faz com que quando mudamos, em especial para a hora de Inverno, os efeitos na saúde mental são mais propensos”, explica.

Apesar de não haver certezas em absoluto, Gustavo Tato Borges aponta ainda para o risco de o desfasamento em relação ao tempo solar poder provocar uma subida de casos de enfarte.

“Há aqui também alguma evidência de um aumento do risco de ataques cardíacos, enfartes agudos de miocárdio e do aumento de acidentes vasculares cerebrais nos dias a seguir à mudança para o horário de Verão. Estes dados, apesar de não serem totalmente cabais, no sentido de dizer que a mudança da hora traz prejuízos para a saúde, mostram que, acima de tudo, não há vantagem nesta fase em manter esta esta alteração de horários entre o Inverno e o Verão porque os benefícios que temos de uma maior exposição solar, também de podermos aproveitar mais o final do dia, e também até poupar alguma energia relativamente à necessidade ou não de utilizar a luz elétrica em casa, tem também toda esta disrupção daquilo que é o padrão de funcionamento normal do nosso ritmo circadiano”, sustenta.