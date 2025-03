"Qualquer dia isto é o faroeste". Greve contra violência na Escola Básica de Camarate

No portão de acesso à Básica de Camarate estava esta manhã uma folha A4 pendurada, protegida por uma mica, em que se anunciava o encerramento da escola devido à greve de assistentes operacionais. Só não se explicava o motivo do protesto: a insegurança e os constantes episódios de violência entre alunos e destes para com as funcionárias.

Rita Vieira lembra o caso recente, amplamente divulgado, da detenção de dois homens que entraram escola dentro depois de uma zaragata entre dois alunos, um deles familiar dos invasores.

"Tivemos de fazer um cordão para defender as crianças. E esse é o nosso papel, defender as crianças", sublinha esta assistente operacional.