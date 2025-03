“Vale a pena lutar pelos ainda não nascidos e os doentes": Centenas de pessoas marcam presença na Caminhada Pela Vida

A Caminhada Pela Vida acontece todos os anos pelo início da primavera, só que desta vez a data coincide com o período pré-eleitoral que se avizinha, com os portugueses a serem chamados às urnas no dia 18 de maio.

Ouvidas pela Renascença , as manifestantes disseram querer mostrar aos mais novos - presentes em peso - que devem lutar por estes princípios.

"O que me traz aqui é o que me traz sempre, a defesa da vida e perceber que é fundamental ser ativista e dizer a toda a gente que vale a pena lutar pelos ainda não nascidos e pelos que estão doentes", disse Rita à Renascença .

Com dezenas de cartazes e a entoar cânticos que chamavam a atenção dos turistas que passavam, crianças, adultos e adolescentes manifestaram-se contra a despenalização de morte medicamente assistida - em vias de ter luz verde do Tribunal Constitucional - e contra o aborto.

"Gostava de ouvir todos os partidos a pronunciar-se sobre estes temas, gostávamos que a defesa da vida fosse uma causa transversal a todos os partidos ", afirmou organizador da Caminhada Pela Vida. "A Caminhada Pela Vida é apartidária, a nós não nos preocupa qual é o partido que defende as medidas de defesa da vida".

A mesma opinião foi partilhada por José Seabra Duque, coordenador-geral da Caminhada Pela Vida e militante do CDS. O organizador garantiu que "enquanto houver uma mulher que aborta porque não tem quem a apoie, nós continuaremos a sair à rua".

A manifestante foi até mais longe e admitiu que isso pode fazê-la mudar a cruz no boletim. "Até concordamos com políticas de outros partidos, mas se eles não estão nestas questões, votamos noutros."

Marcha com "muito mais adesão" do que o habitual no Porto

A noite, os organizadores da iniciativa ficaram visivelmente satisfeitos com a adesão conseguida. Com a fanfarra dos bombeiros de São Mamede de Infesta na dianteira, cerca de 250 a 300 pessoas, segundo testemunhou uma fonte policial à Renascença, percorreram as ruas da cidade, desde a Sé até à Ribeira, empunhando cartazes e entoando palavras de ordem.

A presença de uma grande quantidade de jovens foi sublinhada pelos organizadores. "Chegamos a pessoas novas, com força de viver e com ânimo de chegar aos mais novos e aos velhos e mexer-se", disse Joana Carvalho.

"Na minha idade não há muito que eu possa fazer, não sou política. Mas posso marcar a minha posição estando aqui presente", explica Madalena Dias, uma das muitas jovens que marcaram presença. "É importante defender a vida de todas as maneiras possível", afirmou ainda.

No cortejo, esteve também João Almeida, do CDS/PP, que recusou uma partidarização do tema.

"Gosto pouco de discussões partidárias. Nós devemos enquanto sociedade trabalhar para viabilizar as vidas. Aquelas que são mais difícies de concretizas e aquelas que o fim de vida são mais difíceis de proteger e portanto nós devemos investir tudo em defender este valor e conseguir concretizar a viabilização da vida", declarou o deputado.

Nascida no contexto dos referendos ao aborto, desde 2012, a Caminhada pela Vida realiza-se anualmente.

A iniciativa realizou-se este sábado, sob o mote da defesa da vida desde o momento de concepção até à morte natural, em doze cidades do país: Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Guarda, Lisboa, Funchal, Porto, Santarém, Lamego e Viseu.