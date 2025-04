Moradores e tuk-tuk: "É um inferno. Um inferno total"

“Se andar aqui uma pessoa a fazer um péssimo trabalho vai criar uma má imagem lá fora”, e não é isso, certamente, que o sector quer.

Quanto à situação da Senhora do Monte, diz que não vai resolver nada.

"As pessoas têm de ter consciência do que fazem. Tem de partir de nós. Senão ponham lá um polícia todos os dias. Se assim for, fico satisfeito, porque sei que vou ter um lugar para estacionar".

Queixa-se que "não se fez a regulamentação ao início" e que agora "está-se a tentar cortar as pernas ao monstro que foi criado, sem saber por onde começar".

Fiscalização de olho nos tuk tuk parados nas vias

O foco da fiscalização estará nos constrangimentos à circulação de "tuk tuks" e TVDE parados nas vias ou, em especial nas vias BUS ou nas artérias com apenas uma via de circulação por sentido, como é o caso da Av. Almirante Reis.

As principais zonas a fiscalizar serão a Baixa Pombalina, a Encosta do Castelo, a zona da Nossa Senhora do Monte e Belém.

A EMEL reforçou o seu contingente com 62 fiscais que passam a apoiar as ações de fiscalização da Polícia Municipal. No total a EMEL já conta com 280 elementos, que vão fiscalizar a paragem, estacionamento e proibição de circulação em 337 artérias da cidade.