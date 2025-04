Estas são as 10 escolas públicas de Lisboa e do Porto com as médias mais altas

Veja também:

É tudo uma questão de médias. Os colégios do Porto continuam a dominar o pódio do Ranking das Escolas da Renascença. As escolas do Porto continuam, em média, acima das escolas de Lisboa. Mas a escola pública de Lisboa onde os alunos conseguiram notas mais altas, está melhor colocada do que a escola do Porto onde os alunos batem todas as médias da cidade.

Embora não entre nesta guerra, a Batalha, entre os concelhos com mais de 100 provas realizadas em oito disciplinas, está em primeiro lugar. O Porto é o segundo concelho com melhor média do país – 12,58 valores em 6.453 provas — enquanto Lisboa está no 23.º lugar do ranking (a média dos 14.912 exames é de 11,83 valores).

E é para estas duas cidades, Porto e Lisboa, que vamos olhar.

No Porto, a média mais alta é a dos alunos da Escola Secundária Garcia de Orta – com 12,7 valores, é a 10.ª entre as escolas públicas em Portugal, a 48.ª no ranking geral, e recuperou a liderança no Porto (que já tinha tido nos rankings das provas de 2022), depois de ser a quarta melhor nos exames de 2023.

O Ranking das Escolas da Renascença inclui as oito disciplinas com mais exames realizados. No caso dos exames de 2024, isso traduz-se nas provas de Matemática A, Português, Física e Química, Biologia e Geologia, Filosofia, Economia, Geografia e Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS). A diferença para os rankings dos exames de 2023, publicados em 2024, é a entrada de MACS, substituindo o exame de Inglês, o que fez baixar, em geral, as médias das escolas.

Essa mudança de disciplinas significa que a escola pública no Porto com melhor média nos exames de 2023, a Escola Artística Soares dos Reis, caiu do 41.º lugar no ranking geral para a 220.º posição. Com uma média de 11,14 valores (face aos 13,3 dos exames de 2023), passou de 3.ª lugar entre as escolas públicas para 161.ª. Contudo, no Porto, são os seus alunos que têm a 5.ª melhor média das escolas públicas.