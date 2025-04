João Marôco: "Os resultados seriam catastróficos se os alunos de hoje fizessem os exames dos anos 2000"

Os colégios utilizam os rankings para fazer publicidade. Basta circular por algumas vilas e cidades mais pequenas da região de Lisboa para vermos aqueles grandes outdoors a dizer “o nosso colégio ficou posicionado nos cinco primeiros do concelho”. E quando é nos cinco primeiros nacionais, aparece nos jornais, aparece à porta do colégio, os pais são informados das posições, e, portanto, claro que sim, as escolas privadas utilizam muito bem essa informação dos rankings. Aliás, é uma das críticas dos detratores dos rankings, que dizem: “Bom, isto só serve de promoção às escolas privadas.”

E não acontece porquê? Porque temos uma matriz sociocultural em que não havendo consequências, não há responsabilidade. Houve um período entre 2012 e 2015 em que, não havendo consequências, havia créditos. Ou seja, as escolas que tinham evoluído mais na posição relativa a outras escolas, as escolas que tinham classificações internas alinhadas com as classificações do exame, tinham um crédito horário extra.

Que utilidade têm para nós os rankings? Falo-lhe em utilidade porque nunca ouvimos um diretor a dizer, depois de conhecidos os rankings, que vai mudar isto ou aquilo na sua escola. Pensando na perspetiva de que os rankings poderiam ser usados como ferramentas para as escolas mudarem as estratégias ou o Ministério da Educação, acha que isso acontece?

De resto, alerta para a forma como os exames nacionais são feitos — exames esses que servem para ordenar escolas por médias e criar, todos os anos, o ranking do ensino. João Marôco, que passou quatro anos no IAVE, o organismo responsável por criar as provas e exames nacionais, afirma que se as médias descerem muito, no ano seguinte garante-se, pela forma como são desenhadas as provas, que elas sobem: tudo para não provocar alarme social e não ser evidente a degradação do conhecimento dos alunos de hoje.

Um aluno universitário, sentado numa aula de Estatística, põe o braço no ar e pergunta ao professor o que é que ele quer dizer com “justifica a tua resposta”. O exemplo é real e acontece, a toda a hora, a João Marôco. Algo vai mal no reino da Educação, acredita o professor da Lusófona, que tem feito (entre muitas outras coisas) investigação na área da Educação e é um dos académicos mais citados de Portugal.

O IAVE recebe uma carta de solicitação do Ministério da Educação para construir provas válidas e fiáveis, mas a verdade é que elas são construídas para não causar grande alarme social. E o exemplo mais recente disso são os anos da pandemia, em que a moda do exame de Matemática do 12.º ano foi 20 valores. E isso resultou de quê? Alguns colegas e senhores da comunicação social disseram que resultou de, afinal, os miúdos até aprenderem mais quando as escolas estão fechadas, quando estão em casa. Vieram logo grandes especialistas dizer que tem a ver com as dinâmicas do ensino online e com as novas tecnologias.

Exatamente. E esta é também uma das vantagens dos rankings, não do ranking em si, mas do instrumento que é utilizado para fazer o ranking das escolas. Esse instrumento é essencialmente o exame nacional e o problema é que o exame nacional, como disse, não tem perguntas fechadas e todos os anos é diferente. E às vezes é muito diferente.

Já não é exclusivo. Há escolas públicas onde os alunos são todos Cristianos Ronaldos, têm todos 18 e 19 a Educação Física. Isso obviamente ajuda na construção da média do secundário e as classificações internas a Matemática e a Português, geralmente as disciplinas mais requisitadas pelas universidades, também têm classificações internas inflacionadas. Depois os exames têm um peso relativamente baixo, 25 a 50%, depende um bocadinho das universidades, na nota final de candidatura. Portanto, estamos a criar um ciclo vicioso que não melhora o sistema, pelo contrário.

Por exemplo, se a escola ficou pior classificada no ranking relativamente ao ano anterior — nunca podemos fazer esta comparação de ano para ano e isso resulta da forma como os exames são construídos — as associações de pais podiam trazer isso para as escolas. Não no sentido de questionar e de dizer que está a ser feito um mau trabalho, mas no sentido de juntar forças e dizer: “O que é que nós podemos fazer, enquanto associação de pais, para ajudar a melhorar, para ajudar os professores a ensinar melhor, para que os nossos filhos saiam daqui mais bem preparados, para que tenham melhores resultados nos exames?”

E, portanto, a escola pública, que é outra das coisas que se diz, não diferencia, nem pode, por lei, selecionar os seus alunos. Claro que há sempre algumas estratégias que as famílias podem utilizar para ter acesso às escolas que têm melhores indicadores da performance educativa. As famílias olham para os rankings e, muitas vezes, são levadas a querer que os seus filhos entrem naquela escola pública, em vez de entrar na escola pública que fica ao lado de casa.

Acho que as pessoas que têm filhos em idade escolar sabem que os miúdos têm de frequentar as escolas da região de residência. Depois, de vez em quando, ouvimos falar de alguns esquemas, à boa maneira portuguesa, em que os pais dão a morada dos avós ou dão a morada de outro familiar para que a criança possa ter acesso a outra escola.

Mas serve aos pais? Sabemos o que os colégios podem fazer com os rankings, mas as escolas públicas não têm a mesma possibilidade. Mas quando falamos em liberdade de escolha dos pais, escolha de escola, essa liberdade existe?

Eu continuo a achar que os rankings são extremamente úteis. Nós não temos no nosso sistema de ensino nenhum indicador que seja transparente, acessível ao grande público, da prestação do trabalho que é feito nas escolas. E os rankings são um dos mecanismos de prestação de contas. E é, aparentemente, o único mecanismo de prestação de contas que o grande público tem relativamente àquilo que é feito nas escolas onde os seus filhos andam.

Não teve nada a ver com isso, teve a ver com o facto de a estrutura dos exames ter sido alterada. Nesses anos, os alunos podiam responder a todas as questões e depois só as melhores cotadas é que entravam na cotação final. E isso obviamente fez disparar as notas. E quando obtivemos os primeiros resultados, primeiro do Pirls 2021, depois do PISA 2022, depois do TIMS 2023, que são estudos internacionais estandardizados em que o teste que não conta para a nota, não tem consequência para os alunos, é igual para todos os alunos de um país e de todos os países que fazem estes testes...

E que tem perguntas fechadas...

Os resultados foram catastróficos e os alunos portugueses, por exemplo, no PISA 2022, regrediram para níveis de 2006. Portanto, andamos 16 anos para trás. Na altura, o responsável político da pasta [João Costa, governo de António Costa] disse que era o efeito da pandemia, mas não é. Porque a queda começou em 2015, não foi em 2019, 2020, 2021.

Mas não era tão visível.

Era visível. Metade da queda é tendência com o que já vinha de 2015. A outra metade é aquilo que eu estimei como sendo o efeito da pandemia e do encerramento das escolas. Houve outros países que tiveram as escolas encerradas tanto tempo quanto Portugal e caíram metade de Portugal. Ou nem isso.

"Se a média de Português cair abaixo dos 12 valores é quase um escândalo nacional"



Já usou aqui duas vezes a expressão de alarme social e a ideia de que se os exames fossem feitos de outra maneira poderiam causar alarme social. Consegue concretizar melhor essa ideia?

A sociedade tem a expectativa de que a média dos exames não deve ser negativa. Aceita, por vários anos de experiência, que a média de Física e Química ande nos 9,5 valores ou nos 10/11, que a média de Matemática ande nos 10/11. Mas se a média de Português cair abaixo dos 12 valores é quase um escândalo nacional. Faz manchetes nos jornais e gera muitos artigos de várias pessoas a questionar e a criticar a forma como o exame é feito, aquilo que é questionado, o que foi perguntado e o que não foi perguntado.

As equipas dos autores do IAVE fazem um trabalho absolutamente fantástico. Tentam, com base nos resultados do ano anterior, compensar aquilo que se observou. Se a nota do exame subiu para além da tal média que era expectável, garante que o exame do ano a seguir vai ter uns itens mais difíceis — e o que vai acontecer é que a média vai baixar. Depois, se a média baixa, no ano seguinte, mais uma vez, os itens — as questões do teste — são construídos de forma a que a média suba um bocadinho.

Se olharmos para a tendência dos últimos 25 anos, estamos sempre a ver que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não há ali uma tendência de longo prazo.

Às vezes são subidas residuais.

São subidas que não têm nenhuma relevância estatística. Ou seja, resultam do facto de que estamos a falar de uma coorte diferente. Resultam do facto de que estamos a falar de um nível de dificuldade diferente do ano anterior. E não quer dizer absolutamente nada sobre aquilo que os alunos deste ano sabem relativamente aos alunos do ano anterior.

O que está a dizer é que dependendo do tipo de exame que o IAVE põe à frente dos alunos, poderíamos ter notas muito mais altas ou muito mais baixas. Acha que os exames estão a ser mais fáceis do que deveriam? Quando olhamos para os rankings, vemos que a mancha por todo o país é uma mancha de médias baixas. Anda sempre ali entre os 9 e os 12.

E não varia, não é?

Não varia, e é sempre nos mesmos sítios.

Sobe um valor, dois valores, desce um valor, dois valores.

Exatamente, mas anda sempre por ali. E isto já é um resultado muito baixo. Poderia ser ainda pior? Será que os alunos ainda sabem menos do que aquilo que parece?

Aquilo que os meus colegas, que são professores do básico e do secundário, me dizem que é se pegássemos num exame de Português dos anos 2000 e o fizéssemos aos alunos de hoje em dia, os resultados iam ser catastróficos, as médias andariam nos 4 ou nos 5 valores. Por que é que então as médias não descem? Porque o nível de dificuldade dos exames é ajustado para não causar o tal alarme social. E isto faz-se de várias maneiras.