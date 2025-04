Os pais podem ser "o maior problema das escolas". Devem ser treinadores de bancada ou lutar para ter voz ativa?

Veja também:

Pais e diretores parecem estar de acordo. A presença e ação dos pais nas escolas são fundamentais. Apesar do consenso, no dia-a-dia, a imagem mais habitual é ver os pais, literalmente, à porta da escola pública.

Afinal, que papel têm os pais na vida da escola? São meros espectadores, treinadores de bancada ou têm capacidade de intervenção e realização?

“Os pais são fundamentais na vida da escola, mas há situações em que os pais, por vezes, são o maior problema da escola”, diz Manuel Pereira, presidente da Direção da Associação Nacional de Dirigentes Escolares.

O importante, sublinha o professor, é que a presença dos pais na escola siga o que está regulamentado desde 1990.

“Os pais e uma associação de pais devidamente organizada podem ser e são, na maior parte dos casos, um parceiro fundamental da escola”, reforça. O problema, acrescenta, “é quando alguns pais querem participar para além daquilo que devem, entram em áreas que competem só aos professores e à própria escola — por exemplo, a parte pedagógica — ou então quando metem questões pessoais da sua vida ou dos seus educandos à frente dos interesses da própria escola. Nessa altura é complicado”.

Manuel Pereira argumenta que as escolas não podem “ter as portas abertas para entrar quem quer", independentemente de ser pai ou não. "Não temos recursos humanos para garantir que, quem entra, vem de boa-fé ou vem realmente colaborar, se é encarregado de educação… temos de regular as entradas.”

As questões de segurança e o medo levaram a uma forma de estar diferente dos pais na escola. É a convicção de Rita Rodrigues que durante uma década foi muito ativa enquanto encarregada de educação. Agora está mais afastada do associativismo, embora a mãe de três filhos tenha chegado a ser presidente da associação de pais de uma escola em São Domingos de Benfica, em Lisboa. Apesar de todos os seus filhos estarem ainda no ensino obrigatório, já sente algum cansaço que a afasta destas lides.

“O facto de os pais ficarem ainda muito à porta da escola, pelo menos na minha experiência que é com a escola do Estado, tem muito a ver com mudanças das últimas duas décadas, em que a segurança se tornou uma grande preocupação da comunidade escolar”, explica Rita Rodrigues.

A encarregada de educação lembra que se foram assistindo a “vários episódios — quer seja assédio, quer seja violência verbal, quer seja bullying , e que se foram identificando padrões de pessoas que, efetivamente, não reconheciam o seu espaço e o seu lugar e que interpelavam os alunos em diversas situações desagradáveis”.