Ranking das Escolas. Três colégios do Porto separados por cinco quilómetros e 15 centésimas

No ranking do ensino básico, a escola com melhores resultados nos exames do 9.º ano é a mesma do ano passado: os alunos do Colégio Novo da Maia tiveram a melhor média nos exames de Português e Matemática e a escola mantém o 1.º lugar. A escola pública com médias mais altas surge apenas no 38.º lugar: é a Escola Secundária Eça de Queirós, na Póvoa de Varzim.

Quem está nos primeiros lugares?

Num olhar atento às posições cimeiras do Ranking das Escolas de 2024 surge uma situação que parece familiar: os quatro colégios nas quatro primeiras posições são os mesmos de 2023 e 2022, só que em ordem diferente.

O Grande Colégio Universal, que foi líder há dois anos e ficou fora do pódio no último ranking, voltou ao primeiro lugar, com uma média de 16,43 valores. Este é o melhor resultado de uma escola no Ranking das Escolas, se excluirmos o ano de pandemia de 2020, onde os resultados foram acima do habitual, devido a mudanças na estrutura dos exames.

Da Rua da Boavista para a Avenida da Boavista, são menos de quatro os quilómetros a percorrer para encontrar o segundo lugar do Ranking das Escolas: o Colégio Nossa Senhora do Rosário, líder em sete dos últimos dez anos, é a segunda escola com as melhores médias este ano, com 16,31 valores.