Políticas públicas não convencem portugueses a mexer-se. Qual é o nível de exercício físico recomendado?

Neste estudo participaram, apenas, pessoas com mais de 15 anos, mas o médico sublinha que a falta de atividade estende-se aos mais novos - entre os 5 e os 17 anos - e os efeitos estão à vista nos indicadores de saúde. “Estamos cada vez com mais excesso de peso e obesidade. Estamos cada vez com mais proporção de pessoas com diabetes tipo 2 e estamos cada vez com mais proporção de pessoas com outras doenças associadas à inatividade física”, alerta.

Líder do Laboratório Atividade Física e Doenças Crónicas não Transmissíveis, Romeu Mendes admite que os portugueses são muito afetados pelos comportamentos associados ao estilo de vida dos países do Mediterrâneo. “Adaptamo-nos com facilidade ao conforto, nomeadamente, da tecnologia e do entretenimento em torno do ecrã e da posição ‘sentado’, e resistimos a andar a pé ou a usarmos bicicleta nas atividades da vida diária”, sublinha.

UE falha meta de atividade física da OMS

Portugal não é caso único. Entre 2013 e 2021, as políticas de promoção de atividade física aumentaram 13% na União Europeia, mas isso só resultou em pouco mais de 1% de pessoas com níveis suficientes de atividade física.