O triplo do salário e menos filas de espera nos hospitais. Enfermeiros emigrados recusam regresso a Portugal

Quanto ao avanço técnico, não há dúvidas, mas a atenção dada aos doentes já divide os enfermeiros portugueses que decidiram recomeçar a vida nos Países Baixos. “Em Portugal, com 13 enfermeiros e 40 doentes, toda a gente tomava banho todos os dias. Aqui, com cinco ou seis enfermeiros, os doentes tomam banho uma vez por semana. Nos outros dias, são lavados com toalhitas”.

Em pouco mais de um ano, André Alves, enfermeiro de 24 anos num lar de idosos, já teve várias experiências que o fizeram torcer o nariz nos hospitais dos Países Baixos. A última foi há um par de meses, quando ficou doente durante quatro semanas.

Dá-me tempo para eu sair do trabalho e ainda ir ao ginásio ou ir ter com os amigos ou ir jantar a qualquer lado. Em Portugal, seria impensável

“A médica disse-me: ‘Sente que vai morrer até segunda-feira? Se acha que não morre até segunda-feira vai ter que esperar para ir ao médico de família’. Eles não têm filas de espera no hospital, porque também não atendem quase doentes nenhuns no hospital”, aponta.

O Reino Unido já não é o que era

Segundo a Ordem dos Enfermeiros, há 30.990 enfermeiros portugueses emigrados atualmente e, só no último ano, foram 1.574 os profissionais que saíram do país. Na altura da Troika, Manuel Castro seguiu a vaga e também fez as malas rumo ao Reino Unido.

Quando chegou a Londres em 2013, e já fora as despesas que tinha de pagar para a sua alimentação e alojamento, conseguia enviar para a família os mesmos 1.500 líquidos que ganhava no Sistema Nacional de Saúde. 12 anos depois, o salário está perto de triplicar – e sem ter de acumular dois e três trabalhos, como fazia em Portugal.