Educação Especial. Pais com medo de represálias não denunciam casos de discriminação e violência

Os atos de violência denunciados pelos pais não se ficam por aqui: “arrastão pelos cabelos”, “marcas no corpo”, “camisola com sangue”, “nariz magoado”, “impressão da mão marcada na cara”, “marcas de agarrar no braço”, “amarravam com muita raiva”, “agarrado pelo pescoço”, “agredida com chapadas na cara e obrigada a estar constantemente com coco e xixi nas calças”, “traumatismo craniano grave bem visível”, “empurrões”, “puxões pelos braços”, “apertam o pescoço”, são expressões que os pais escreveram neste inquérito realizado pelo mie.

Filipa Nobre denuncia que "estas crianças são privadas das mesmas oportunidades, que as crianças ditas normais têm no dia a dia”, e dá exemplos do que acontece na comunidade escolar: “Recusas na muda da fralda, exclusões de visita de estudo, com o pretexto de não terem recursos, ou por estarem de castigo”.