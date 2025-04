Educação Especial. Pais com medo de represálias não denunciam casos de discriminação e violência

Filipa Nobre, uma das coordenadoras do inquérito e que integra o mie., relata “casos de violência física, como olhos negros , nódoas negras nos braços, marcas nos braços, violências verbais como os alunos serem chamados de burros, atrasados, monstros , uma série de termos que são utilizados indevidamente, violência psicológica, desde taparem a boca, despirem-no da cintura para baixo e deixarem-no ao abandono no recreio”.

O medo de represálias faz com que pais de crianças com necessidades educativas especiais se calem, face aos casos de discriminação nas escolas. É o que indica o inquérito a que a Renascença teve acesso, realizado pelo Movimento para uma Inclusão Efetiva (mie.).

Os atos de violência denunciados pelos pais não se ficam por aqui: “arrastão pelos cabelos”, “marcas no corpo”, “camisola com sangue”, “nariz magoado”, “impressão da mão marcada na cara”, “marcas de agarrar no braço”, “amarravam com muita raiva”, “agarrado pelo pescoço”, “agredida com chapadas na cara e obrigada a estar constantemente com coco e xixi nas calças”, “traumatismo craniano grave bem visível”, “empurrões”, “puxões pelos braços”, “apertam o pescoço”, são expressões que os pais escreveram neste inquérito realizado pelo mie.

Filipa Nobre denuncia que "estas crianças são privadas das mesmas oportunidades, que as crianças ditas normais têm no dia a dia”, e dá exemplos do que acontece na comunidade escolar: “Recusas na muda da fralda, exclusões de visita de estudo, com o pretexto de não terem recursos, ou por estarem de castigo”.