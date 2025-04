Número de estrangeiros em Portugal duplica em três anos. São agora mais de 1,5 milhões

São mais de 1,5 milhões e representam quase 15% da população em Portugal. A Agência para a Integração, Imigrações e Asilo (AIMA) reviu o número de cidadãos estrangeiros dos últimos anos e estima que o número de imigrantes em Portugal no final do ano passado se aproxime dos 1,6 milhões.

Dados preliminares do final do segundo semestre de 2024 apontam para 1.546.521 cidadãos estrangeiros em Portugal, um número que deverá ser ainda corrigido em alta, com mais 50 mil que já se encontravam em território nacional antes de 3 de junho de 2024 e já apresentaram pedido ao abrigo do regime transitório.

Ao mesmo tempo, os números de estrangeiros de anos anteriores também foram revistos em alta: em 2023 foram registados quase 1,3 milhões de estrangeiros, quando o número oficial era de 1,04 milhões, por exemplo.

Assim, e comparando com as estimativas de 10,7 milhões de habitantes do Instituto Nacional de Estatística para o final de 2024, os cidadãos estrangeiros representam cerca de 14,5% da população - em 2023, os cidadãos estrangeiros representavam 12,2% da população e em 2022 cerca de 9,5%.

No relatório, a AIMA refere que foram registados 61.648 cidadãos estrangeiros residentes em Portugal ao abrigo do regime de proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia, a maioria deles chegados a Portugal nos anos de 2022 e 2023.