Eduardo Carqueja. "O sofrimento não é um desperdício", mas "há pessoas que não se permitem sofrer"

Como é que isso se trabalha?

Por exemplo, quando eu sofro por causa de uma separação, como é que eu integro em mim? Tenho capacidade, tenho estrutura emocional e psicológica para lidar com este fim desta relação, ou não? Se eu tenho, eu vou resolver isto de uma forma adequada, e naturalmente o sofrimento vai ser integrado para experiências futuras. Mas eu posso não ter, eu posso não ter tido essa aprendizagem, posso não ter instrumentos em mim para lidar com as perdas. E como é que eu vou lidar com isto? Vou aumentar o sofrimento de uma forma não ajustada e vou utilizar estratégias para esbater o sofrimento.

É aí que entra o álcool, porque desliga a pessoa deste foco de consciência.

Quando eu dou conta, já estou dependente do álcool. E fico com dois problemas.

Por outro lado, há situações que emergem com muita objetividade, que necessitam de ter acompanhamento, de ser cuidadas. Cuidar o sofrimento é caminhar em conjunto com a pessoa que sofre. E estas são razões que muitas das vezes não são tidas em conta.

Depois, há outra coisa que acontece muito no nível laboral, que é termos alguém que é capaz de fazer sempre tudo, que está sempre disponível para tudo, que aguenta tudo, que é uma pessoa fantástica. Só que, em algum dia da sua vida, essa pessoa poderá dizer que não aguenta mais, que não é capaz, que precisa de parar, que precisa de ajuda.

O que é que normalmente acontece quando estas pessoas dizem isto? Há sempre uma voz que diz, ‘mas tu sempre aguentaste tudo… porque é que não aguentas agora?... é só mais esta!’ Isso é extremamente penoso para a pessoa, porque essa pessoa precisa mesmo de ajuda. E, muitas vezes, o que acontece é que essas pessoas são empurradas para um precipício, que, infelizmente, muitas das vezes, leva a suicídios.

Por um lado, há as expetativas das próprias pessoas, há as expectativas do grupo onde elas estão inseridas, e como elas não querem defraudar o grupo, o que vai acontecer é que elas preferem desaparecer, porque perdem o propósito, não se sentem entendidas, não se sentem acolhidas naquilo que são.

Existe hoje algum tipo de sofrimento que seja mais frequente nos dias que correm? Fala-se muito da ansiedade, dos ataques de pânico, das fobias, das depressões…

É difícil converter uma experiência subjetiva em algo tão objetivo. Por exemplo, no caso da ansiedade, eu tenho ansiedade por razões do sofrimento, ou sofro porque tenho ansiedade numa dimensão mais psicopatológica? É importante, antes de mais, perceber do que estamos a falar quando falamos de ansiedade.

Por isso, quando temos alguém que nos chega e que nos diz que está a sofrer porque está muito ansioso, ou está muito ansioso e o faz sofrer, é importante percebemos quem é esta pessoa, mais do que o rótulo que ela traz ou que lhe vamos colocar a seguir.

Estou ansioso porquê? Porque estou à espera de uma herança de um milhão de euros que nunca mais chega? Ou estou ansioso, porque estou à espera do resultado de um exame que me pode dar um diagnóstico de algo que eu não quero e que pode pôr a minha vida em risco?

São situações muito diferentes e é isto que nós temos de desmontar.

Se eu vou querer resolver a ansiedade, eu posso dar uns ansiolíticos, mas não estou a atender à pessoa especificamente na sua problemática.

Daí que seja importante um diagnóstico, mas, antes disso, é importante eu avaliar muito bem quem é a pessoa que efetivamente está a sofrer.

Só partindo da pessoa é que tenho de fazer a análise deste sofrimento, porque há vários fatores que vão ter interferência, direta e indireta, na experiência do sofrimento.

E o sofrimento é uma experiência única, subjetiva, não possível de passar de um para o outro, e tem de se ter muito cuidado quando a generalizamos e a globalizamos em querer igualizar, ou criar aqui uma igualdade avaliativa do sofrimento das pessoas.

Isso é mais complexo nos adultos, nas crianças, ou é transversal a todas as idades?

É transversal a todas as idades, claro. Por exemplo, uma criança que tem de fazer uma prova no segundo ano e que é desafiadora, pode ficar com sofrimento, porque sente que não está preparada para responder, ou porque tem muita pressão no contexto familiar, ou porque tem muita pressão dos amigos, ou pressão dele próprio, para que consiga ter o máximo, para ter tudo certo.

Como pode fazer sofrer alguém com 90 anos que está a viver uma situação de doença, ou coisa do género.

Portanto, é transversal a todas as idades, porque tudo isso tem a ver com a forma como eu simbolizo a situação que me provoca o desconforto.

Uma vez, como é que eu reinterpreto isto? Imagine que eu hoje tinha combinado com a minha namorada que iria passar uma parte da tarde a ver o mar, o sol. Mas, depois, não está sol, está chuva.

Onde é que eu coloco o ónus do interesse da situação? No tempo, ou na relação com a pessoa com quem eu quero estar? Muitas vezes, o que nós fazemos é o contrário, achamos que a vida foi ingrata, porque tínhamos preparado tudo para estar sol e estar com a namorada.

E depois sofremos. E isso é um problema, porque as pessoas gastam muito do seu tempo a lidar com o problema, a criar mais problemas, e não a encontrar a solução.

Porquê? Porque não aceitam a situação tal qual ela é. E isto não é passividade, não é conformismo. É apenas perceber que não dá para alterar a história.