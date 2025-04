Em mais de 32 mil avaliações finais, colégios privados só deram 34 negativas

No Colégio Rainha D. Leonor, das Caldas da Rainha, o último ano letivo terminou com resultados de sonho: entre as notas finais dos alunos do secundário que foram a exame, não houve nenhuma negativa e a média interna ultrapassou os 17 valores. Junho chegou e a realidade foi bem diferente: nas provas nacionais, mais de metade das notas foram negativas e a média de exames ficou nos 9,6 valores - a quase oito da média interna.

Em mais de 32 mil notas internas dos alunos que foram a exame no ano letivo de 2023/24, os colégios privados tiveram apenas 34 negativas - uma percentagem de 0,1% de negativas.

A nota interna mais frequente no ensino privado foi o 20. Entre 32 mil notas dadas, quase sete mil foram a nota máxima e mais de metade foram um 18, ou 19 ou um 20.

Foi o que aconteceu, por exemplo, no Colégio Nossa Senhora do Rosário, na disciplina de Biologia. A escola privada, que ficou em segundo no ranking da Renascença, teve uma “turma perfeita”, em que todos os 18 alunos tiveram 20 de nota final. Nos exames, a média não foi além dos 15,5 valores.