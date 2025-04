O que sabemos e não sabemos sobre o apagão em Portugal

Há previsão para o regresso da luz?

Ainda não há uma previsão para a normalização total, mas a eletricidade começou a ser retomada "muito gradualmente" em alguns pontos do país desde o meio da tarde desta segunda-feira.

A REN - Redes Elétrica Nacionais, em comunicado oficial enviado à Renascença, adianta que o regresso da luz está a ser efetuado com recurso aos meios de produção nacional, nomeadamente as centrais hídrica de Castelo de Bode e termoelétrica da Tapada do Outeiro.

A eletricidade começou a ser restabelecida em algumas zonas de Abrantes e dos concelhos vizinhos no distrito de Santarém, disse à Renascença o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, pelas 16h30 desta segunda-feira. Em Vila Nova de Gaia também já há energia.



Ao início da tarde, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse que estão a ser feitos todos os esforços para a eletricidade começar a ser restabelecida ainda esta segunda-feira.

Por seu lado, a empresa fornecedora EDP não avança qualquer previsão para a normalização total. "A EDP continua a acompanhar os constrangimentos no abastecimento elétrico em alguns países europeus, estando a colaborar com as entidades oficiais no sentido de que a reposição de energia ocorra da forma mais rápida possível", disse à Renascença fonte oficial da empresa.

"A empresa tentará manter os seus canais de comunicação ativos, dentro das limitações existentes, de forma a atualizar os seus clientes e parceiros sobre o estado de resolução do problema", acrescenta.

Governo apela à calma



O primeiro-ministro, Luís Montenegro, apela à calma e espera que eletricidade seja restabelecida ainda esta segunda-feira.

“Pedimos aos portugueses que confiem no trabalho que estamos a desenvolver para do ponto de vista da nossa capacidade de autonomia dos nossos centros de produção nacionais. Esperamos que ainda hoje toda a situação seja restabelecida”, declarou Luís Montenegro, numa pausa do Conselho de Ministros extraordinário convocado para acompanhar a situação.