Ainda confuso com o apagão? Três gráficos e um mapa que ajudam a perceber o que aconteceu

A partir do meio da tarde, o fornecimento de eletricidade foi retomado gradualmente. Enquanto Lisboa tardava a iluminar-se, algumas zonas do Norte e Centro recuperavam a luz e a rede telefónica. Em comunicado oficial, a REN explicou que a entidade estava a recorrer aos meios nacionais para reestabelecer a eletricidade: nomeadamente as centrais hídrica de Castelo de Bode, em Tomar, e termoelétrica da Tapada do Outeiro, em Gondomar.

Estas são as duas únicas centrais onde o chamado 'black start' pode ser aplicado. Ou seja, é apenas nestas centrais - hidroelétrica (Castelo de Bode) e a gás natural (Tapada do Outeiro) - que é possível fazer um arranque autónomo sem dependência da rede que, neste caso, estava comprometida pelo apagão também se ter estendido a Espanha.

Devido à sua localização e à rede de centrais na sua proximidade, as duas centrais ajudaram a retomar a energia a norte (Tapada do Outeiro) e a centro e sul (Castelo de Bode).

A Central de Tapada do Outeiro é a mais antiga do país com ciclo combinado e a segunda maior do país a gás natural. Segundo o Expresso, desde março do ano do ano passado que a central passou a "operar num regime transitório", abandonando a exploração comercial. Isto significa que, entretanto, a central tem funcionado apenas para ajudar a manter a segurança no abasteciemnto de gás e que não tem sido utilizada para produzir eletricidade.

A reabilitação da Tapada do Outeiro tem estado em cima da mesa desde 2022.