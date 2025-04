"Vendemos tudo": em dia de apagão, quem teve rádio foi rei

Veja também:

Parecia mais um dia, mas às 11h33 desta segunda-feira, a luz foi-se e trocou as voltas a toda a gente. Além das mais óbvias implicações, uma fatia importante da população procurou saber o que estava a acontecer através da comunicação social. Mas sem energia para ligar a televisão e sem internet para atualizar a informação pelo telemóvel, o que sobra? A rádio a pilhas.

Quem os tinha ligou-os, quem não os tinha foi comprá-los. "Do que tínhamos, vendeu-se tudo", confirma à Renascença, Joaquim Ramos da Costa, proprietário da "Pérola de Moscavide", uma loja de pequenos eletrodomésticos nesta freguesia do concelho de Loures.

As paredes estão forradas com caixas de televisões, ferros de engomar, ares condicionados e todo o tipo de dispositivos que ontem deram de si. Joaquim fala num dia confuso, mas que evidenciou a importância de uma loja como a sua: "As pessoas vinham de todo o lado, de Lisboa, para comprar rádios a pilhas", descreve, visivelmente satisfeitos.

Ao lado tem Amândio Ramos da Costa, familiar que também trabalha na Pérola de Moscavide. "Vendemos rádios baratos, 12 ou 14 euros", ironiza. Tivemos de fazer a pergunta: venderam mais rádios esta segunda-feira do que no resto do ano? "Sim, sim, acho que sim!", responderam.

Quem não os tinha, não vendeu...

Na loja vizinha, a loja do chinês Bamboo não poupa nas palavras para descrever o dia do apagão: "Caótico, muita confusão, muita gente, muitas filas", recorda Santa Cerqueira enquanto vai desembrulhando stock para repor.

Diz que as pessoas vinham "aflitas" ou "muito nervosas", e que foi um dia bom para vender, sobretudo pilhas, velas e "fogareiros", solução para quem não podia cozinhar devido ao corte de energia.

Não tinham rádios a pilhas para vender, mas, com um sorriso na cara, Santa Cerqueira assume que "se calhar é melhor" passar a ter.

Dia "duro" em que venderam o único rádio

Ao virar da esquina, dentro de uma loja de conveniência, trabalha-se para repor o que os clientes levaram esta segunda-feira. Em contrarrrelógio, Kevin Georgricks vai tirando os produtos das caixas de cartão para os colocar nas prateleiras.

"Foi uma situação horrível, toda a gente estava muito assustada, até eu. Eram demasiados clientes e estava tudo à pressa", descreve.

As dificuldades, além de dar resposta, prendiam-se também com o facto de não conseguir processar pagamentos com cartão. Vendeu sobretudo baterias, velas e lanternas.

E rádios a pilhas? Também vendeu, mas só um. "Não tínhamos mais, porque ninguém conseguia prever esta situação".

Foi para o carro para ouvir notícias

Teresa Paiva acaba de pagar e coloca as pilhas que comprou na mala. "É para repor, ontem gastei-as, nas lanternas que tinha", descreve à Renascença.

Quer ter sempre pilhas para manter o estatuto de preparada para uma próxima vez: "Tinha lá poucas, quero passar a ter mais. Penso que vai ser mais recorrente, posso estar enganada, oxalá que sim".

Para ouvir as notícias foi para o carro, para conseguir ouvir a rádio. "O pouco que consegui tinha de ir ao carro, fui ouvindo sempre as notícias na rádio". Para o futuro, fica o projeto de voltar ao passado: "Estou a pensar em comprar um radiozinho a pilhas".