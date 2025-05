"Querem que eu seja deportada?" Imigrantes dormem na rua para obter documentos de legalização

Centenas de imigrantes têm passado as noites à porta da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, em Lisboa e no Porto, para tentar obter documentos necessários para o processo de legalização.

Aos serviços instalados na Rua do Rosário, no Porto, chegam pessoas de várias partes do país para conseguirem o certificado de registo criminal - documento essencial para darem início ao processo junto da Agência para a Imigração e Mobilidade (AIMA), necessário para legalizarem a sua situação em Portugal.

O serviço funciona entre as 9h00 e as 16h00, mas há quem fique a dormir na rua para conseguir ser atendido no dia seguinte. Esta quarta-feira, a prioridade foi dada aos imigrantes do Nepal, mas muitos cidadãos angolanos, que já estavam na fila desde segunda-feira, acabaram por não ser atendidos.