Uma rua em Braga com sabor a Brasil. “Pão de queijo? Claro. Eu te ensino, vizinha”

Na caixa registadora de um supermercado na rua Padre António Vieira, em S. Vitor, Braga, uma das ruas mais brasileiras da cidade, José Roberto prepara a caixa de salgadinhos.

Ainda é de manhã. O stock não há-de sobreviver por muito mais tempo. “Sai muito”, diz José, ao mesmo tempo que elenca o cardápio do dia. “Há esfiha de frango com catupiry e carne, bolo de aipim, que vocês falam mandioca. Esse daqui é com goiabada. E Titanic de presunto e mozarela”.

“Eu que faço”, atira orgulhoso o brasileiro que, em 2022, mudou-se para Braga com a mulher, a filha e os três netos. Enquanto isso, a filha, Daniela dá a cara pelo espaço comercial que, apesar de vender quase exclusivamente produtos de terras de Vera Cruz, é tão português como brasileiro.

“Os meus clientes? Deve ser em torno de 60 por cento brasileiros e 40 portugueses”, aponta Daniela Priotti que destaca a farinha chamada “flocão” como o produto mais procurado pelo bairro que já “tem sabor a Brasil”.

Depois, há “os temperos”, acrescenta. “Eles (portugueses) procuram para fazer novos pratos e incrementar a culinária portuguesa.”

“A minha vizinha de porta é uma senhora portuguesa e é a melhor amiga da minha mãe”, conta Daniela quando lhe perguntamos pela relação com os vizinhos. “Elas passeiam e fazem culinárias juntas. Já passamos até Natal juntos”, sublinha a brasileira.

São “gostos e texturas” que já se entranharam nos hábitos de quem vive no bairro onde se fala português com sotaque e se misturam culturas, sobretudo, à mesa. Sempre, ou quase sempre, no bom espírito de vizinhança.

Ali ao lado, poucos metros do supermercado, na praça do Bocage encontramos Sara. É uma das moradoras do bairro. A jovem portuguesa reconhece que a alegria dos emigrantes brasileiros “traz uma maior conetividade" entre vizinhos. “Acabamos por aprender coisas novas também”, acrescenta Sara que encara como “positiva” a multiculturalidade daquela zona residencial. “São pessoas bem-educadas, ordenadas, portanto, não vejo nada de mal”.

Adriane Alves é uma dessas vizinhas. A psicóloga chegou a Braga, vinda de Goiás, há 13 anos. Fala de uma “vizinhança perfeita” numa cidade que já chama de “casa”.

“Há muito acolhimento. Os vizinhos são maravilhosos”, diz com um sorriso que se eleva quando lhe perguntamos se já ensinou alguma coisa à vizinhança. “Pão de queijo”, diz sem hesitar. “Minha vizinha perguntou: 'Você sabe fazer pão de queijo?' Falei: 'É claro. Eu te ensino, vizinha.'”

Antes de se instalar em Braga, Cristiane Esquerdo viveu dois anos numa aldeia em Vila Verde. Hoje, a jovem mãe fala dos antigos vizinhos como quem fala de afetos.

“Quando cheguei na aldeia, a minha vizinha de 85 anos foi bater na minha porta com um ramalhete de flores para me receber”, recorda emocionada Cristiane. “Foi sempre bem acolhedor. De vez ou outra chegava na porta de casa e tinha alguma sacola com fruta ou legumes. Foi uma experiência muito boa, mesmo. Afetuosa.”