Um mês depois do apagão: REN impõe limites e consumidores esperam respostas

Um mês depois do apagão elétrico, ainda não foi reposta a capacidade total de interligação entre Portugal e Espanha. É um processo que está a ser feito por etapas. A REN – Redes Energéticas Nacionais – continua a impor limites aos níveis de eletricidade importada do outro lado da fronteira.

As restrições têm estado a cair de forma gradual. Esta semana, a REN voltou a aceitar volumes maiores de energia espanhola a entrar em Portugal.

Até à próxima segunda-feira, há restrições entre as 9 da manhã e as 20 horas, período durante o qual o país pode importar até 2.500 Megawatts – mais mil do que na semana anterior –, mas ainda longe da média registada no ano passado, que foi de cerca de 3.700 Megawatts.

Desde o apagão que a REN tem estado a fazer uma gestão cautelosa, aumentando progressivamente os volumes de importação nas horas de sol, altura em que Espanha atinge os maiores picos de produção de energia fotovoltaica.

No momento da falha, Portugal estava a importar 30% da eletricidade espanhola, aproveitando a abundância de energia solar para baixar os preços. No dia 28 de abril, antes do apagão, as redes portuguesa e espanhola estavam a pagar o mesmo pela energia. Atualmente, Portugal está a pagar, em média, 33 euros por Megawatt-hora, mais seis euros do que paga Espanha.