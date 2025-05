Ensino Especial. “Cada dia que ele vai para a escola é como se estivéssemos a jogar no Euromilhões”

“Os pais vivem uma angústia permanente”

Ao que relata Emanuel, ainda no primeiro período, o filho teve uma crise e foi encaminhado para o hospital e no imediato a escola decretou uma suspensão por 10 dias, que a família contestou com sucesso, recorrendo a advogado.

A última crise foi há cerca de três semanas. Face às alterações de comportamento e agressividade, a escola repetiu os procedimentos anteriores, ou seja, “a escola, primeiro chamou os bombeiros e a GNR”, relata o pai, que diz que só demorou 12 minutos a chegar à escola.

Quando chegou, “viu o espetáculo montado” com a ambulância, que tinha as luzes de emergência ligadas, o que “só vai aumentar a exposição” do filho, que “os colegas vão dizer que é o tolinho que está a fazer asneiras, vamos ver todos a confusão que ele está a armar”.

Emanuel garante à Renascença que agora está escrito em ata que a escola está proibida de chamar as autoridades antes de falar com os pais.

Neste relato feito com muita dor e revolta, Emanuel diz que “os pais vivem uma angústia permanente. Cada dia que ele vai para a escola é como se estivéssemos a jogar no Euromilhões, em que o Euromilhões é não serem chamados”, porque significa que “não aconteceu nada.”