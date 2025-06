Reveja a emissão especial do Três por Todos no Youtube

Emanuela Coelho

04 jun, 2025 Almada 10:58

Sou vítima de Violência Doméstica e a APAV além de uma ENORME DECEPÇÃO foi uma perda de tempo e quase perdi a fé nas pessoas. Se não fosse a FEM eu teria cometido suicídio. Lá conheci outras mulheres que tiveram suas histórias exploradas pela APAV para angariar fundos mas que dá mesma forma, não tiveram nenhum apoio jurídico, emocional...nem sequer empatia ou respeito. Como disse, por sorte elas não representam o sistema e há gente séria e que realmente faz a diferença. Gostaria de compartilhar convosco essa versão pela óptica do utilizador para vocês terem uma ideia de que estão dando a cara para uma "marca" e não para um propósito. Quis de certa forma abrir vossos olhos para uma realidade fora das estatísticas e relatórios forjados a partir de dados adquiridos através de pessoas que efetivamente foram negligênciadas, usadas e esquecidas. Não sou a única, sou REAL e acredito que vocês não são do tipo que fariam publicidade a jogos on line nem diriam que "me pus á jeito" por isso era justo que soubessem que a APAV não é de confiança. Um beijinho e um bem haja pela vossa boa vontade.