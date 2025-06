"Nós dissemos egrégios", "cyberbullying" e "crise de acne". O primeiro dia do julgamento Anjos vs. Joana Marques

Joana Marques chegou ao Palácio da Justiça, em Lisboa, poucos minutos antes da hora marcada para o início da primeira sessão do julgamento do processo cível interposto pelo grupo musical Anjos. A humorista fez uma curta declaração aos jornalistas, onde manifestou surpresa por o caso ter chegado a tribunal, considerando tratar-se de uma “perda de tempo”, sobretudo para o sistema judicial.

Com ironia, disse esperar que até ao dia seguinte se descubra que “coisas graves” são essas que os irmãos Nelson e Sérgio Rosado alegam. Afirmou ainda que recolheu “muita informação” ao longo do último ano e que responderia “em sede própria”.

Já no interior da sala de audiências, Nelson Rosado foi o primeiro a depor. Insistiu que o vídeo partilhado por Joana Marques, alvo do processo, foi manipulado e não se tratava de uma mera reprodução de uma atuação ao vivo. Em causa está uma atuação em que os Anjos cantam o hino nacional, antes do arranque de uma prova de MotoGP, no Autódromo Internacional do Algarve.

“É um post novo. A Joana Marques fez um post novo nas suas redes em que o vídeo não é uma reprodução, mas um vídeo por ele novo porque cortou partes”, afirmou.

Acrescentou que “há alterações” relevantes e que o vídeo transmitia a ideia de que os Anjos “não sabiam cantar o hino nacional”.

"Ódio, cyberbullying" e ansiolíticos

Nelson Rosado sublinhou o impacto prolongado da polémica: “Ainda estamos a pagar essa fatura. Continuamos a receber ódio das redes sociais, continuamos a receber cyberbullying.” Afirmou que o duo foi acusado de ter “assassinado o hino” e garantiu que a partilha do vídeo pela humorista teve efeitos nefastos duradouros, nomeadamente o adiamento do lançamento do tema “Frágil”, em colaboração com os Calema, e o cancelamento de dois patrocínios da tournée de 2022.

O cantor referiu ainda que o clima de hostilidade levou a dupla a contratar segurança privada: “Recebemos ameaças e fomos obrigados a contratar segurança privada para estar à paisana no meio do público.”

Questionado pela juíza sobre o teor das ameaças, Nelson referiu que uma delas incluía uma referência a uma “joaninha”, mas escusou-se a reproduzir os impropérios. Revelou ainda que sofreu de insónias, começou por recorrer a medicação natural e acabou por tomar ansiolíticos.

“Para se fazer bom humor não é preciso falar mal de ninguém”, disse, criticando a reutilização do vídeo em espetáculos ao vivo de Joana Marques. Considerou que o caso tem sido apresentado pela defesa como um ataque à liberdade de expressão, mas refutou essa ideia: “É um caso de manipulação digital que nos causou dano.”