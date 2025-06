O amigo, o fã de novelas e a produtora em lágrimas. O segundo dia do julgamento Anjos vs. Joana Marques

Ao segundo dia, o julgamento entre Anjos e Joana Marques manteve o tom emocional. A sessão desta quarta-feira incluiu os pareceres técnicos de especialistas da área da música e da imagem, com direito a comparações entre a banda do Seixal e Beyoncé, empresários que quebraram acordos de patrocínio aos Anjos, alegadamente devido ao vídeo satírico, e o depoimento das mulheres de Sérgio e Nelson Rosado. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No centro do processo está um vídeo partilhado pela humorista, no qual a banda cantou uma versão sua do hino nacional, durante o GP de Moto GP em Portimão, no ano de 2022, acompanhado de excertos do júri do Ídolos, do qual Joana Marques fazia parte, e de uma frase na descrição da publicação: "Será que foi para isto que se fez o 25 de Abril?". A banda pede uma indeminização superior a 1 milhão de euros. No primeiro dia em tribunal, Nelson Rosado confessou que sofreu de insónias e que acabou por tomar ansiolíticos, enquanto o irmão Sérgio Rosado revelou que sofreu uma crise de acne provocada por stress e que, para evitar a depressão, realizou uma prova de triatlo.

Os especialistas que avaliaram a atuação dos Anjos O primeiro a depor neste segundo dia de julgamento foi o maestro Nuno Feist, irmão de Henrique Feist, para dizer que, apesar do vídeo da polémica ser "caótico", a banda nunca desafinou ao longo da prestação do hino nacional. Mas, como tudo na arte - e, acrescentou, como também já aconteceu "com Beyoncé", - “uns gostaram da interpretação e outros não”. O maestro e músico mostrou-se crítico da empresa que fez a transmissão da atuação, uma opinião partilhada por Sérgio Antunes, diretor técnico da empresa Media Pro International, que descreveu a transmissão como "desastrosa a nível técnico". Sérgio foi chamado pelos Anjos para um parecer técnico, mas a dado momento, disse que falaria como "pai e não como diretor técnico", sendo interrompido pela advogada de Joana Marques: "Vai transmitir a este tribunal uma opinião pessoal?", questionou, com o especialista em audiovisual a considerar que “não devemos difundir e apoiar” humor que vai ferir “pessoas numa situação mais frágil”. Um editor de imagem, João Pedro Ferreira, elaborou um texto para explicar que os cortes no vídeo da humorista foram "estratégicos" para "causa mais impacto", sendo interrompido pela juíza, que considerou que Joana Marques tem "uma profissão diferente" da de um editor de imagem. Os empresários que cancelaram contratos com os Anjos Antes da pausa para almoço foram ouvidos dois empresários que tinham celebrado contratos e patrocínios com os Anjos e que, alegadamente, devido ao vídeo de Joana Marques, os cancelaram. Juntos, os contratos celebrados com a banda têm prejuízos estimados em pelo menos 160 mil euros. Pedro Duque e Bruno Carvalho, além de serem ex-parceiros dos Anjos, têm em comum um podcast sobre futebol, o Mata-Mata. O primeiro não especificou que marca tinha contrato com os Anjos e detalhou apenas que o contrato com a banda acabou a 9 de maio - cerca de duas semanas depois do vídeo ter sido divulgado. Questionado sobre a razão, disse que foi a "dimensão da situação". Já o segundo começou por recordar a sua ligação à banda através da novela Vingança, da SIC - que tinha como música de genérico "Eu Estou Aqui", dos Anjos. A sua empresa tinha celebrado um contrato de cerca de 75 mil euros (mais IVA) por dois anos, mas o acordo acabaria cancelado depois de ver a publicação de Joana Marques - ou o "vídeo com algumas brincadeiras no meio", como lhe chamou. Depois do almoço, foi ouvido um novo ex-patrocionador dos Anjos. Luís Ramos, gerente de uma empresa de produtos farmacêuticos, confessou-se "amigo" de Nelson e Sérgio Rosado e admite que rescindiu um contrato de 85 mil euros com a banda após ver o vídeo e que "tudo começou a 24 de abril de 2022" - um dia antes da publicação de Joana Marques. No acordo de dois anos estava prevista a "exploração de imagem dos Anjos" e um "concerto privado" para a empresa.