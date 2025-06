Do “hiperfoco da Ritalina” ao estímulo dos nootrópicos. “Alunos andam todos à procura de uma pastilha” para melhorar notas

“Sem a Ritalina não seria a mesma coisa”, reconhece Vasco. Este estudante de Educação Social foi diagnosticado com a “famosa PHDA”, a Perturbação de hiperatividade com défice de atenção, quando estava no 6.º ano de escolaridade.

O médico aconselhou o tratamento com o metilfenidato, o composto químico da Ritalina, e os resultados foram imediatos: “Aquilo era excelente. As notas subiram imenso”, recorda o estudante universitário.

Com o passar do tempo, porém, sentiu que a dose diária do fármaco moldava também a sua personalidade. “Com a Ritalina no meu corpo já não me sentia igual”, admite. O adolescente que se “mexia, que gostava de brincar, de falar” deu lugar a alguém “muito mais calmo” e “inibido” que “ficava muito mais irrequieto depois de o efeito passar e um bocado mais irritado por isso”.

No 9.º ano conseguiu convencer os pais a deixar de se medicar, mas quando chegou à faculdade e percebeu que o ensino ia ser “muito mais exigente que o básico e o secundário” recuperou o consumo da “antiga amiga Ritalina”, com a supervisão do seu médico.

"Aquilo era excelente. As notas subiram imenso" — Vasco Vilela, estudante de Educação Social

Hoje toma o comprimido para melhorar os resultados académicos, embora com algumas restrições que impõe a si próprio.

“Eu não tomo todos os dias. Só tomo mesmo em contextos relativos à universidade. Durante os exames é quase sempre, durante os trabalhos, as avaliações finais de semestres é sempre dois, três, quatro dias seguidos que eu estou a tomar”, explica o universitário.

Os benefícios residem sobretudo na concentração: “Sei que só vou estar com a cabeça nos estudos e não vou pensar em mais nada. Por isso, sim. Ajuda-me bastante a nível dos estudos”.

Quando a faculdade piora a saúde mental

Marta, nome fictício de uma aluna de Psicologia do Grande Porto, também tem lidado com problemas de saúde mental. “Fui diagnosticada com [transtorno de] ansiedade aos 18 anos”.

A estudante relaciona, em parte, os seus problemas de saúde com as medidas de combate à pandemia. “Sou daquela fornada da Covid- 19, que teve aulas em casa e de facto foi uma fase muito complicada para os estudantes, porque tivemos que superar desafios, barreiras, para as quais ninguém estava preparado”. Foi “uma fase de choque”, resume.