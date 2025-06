Ensino Superior. Há mais cursos só com mulheres do que só com homens

Há 116 cursos com menos de 10 mulheres e apenas seis em que nenhuma estudante está inscrita. Mas do outro lado da moeda, há 180 cursos com menos de 10 homens e 25 – todos mestrados –, em que as turmas são totalmente femininas. Os dados são do Infocursos, divulgados esta sexta-feira, tratados pela Renascença. Entre os cursos com maior, ou total, percentagem de mulheres inscritas encontram-se várias licenciaturas e mestrados na área da Educação, do Serviço Social e da Terapia Ocupacional. Destaca-se o mestrado em Medicina Legal, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, com uma turma preenchida de 29 alunas. Mas se nas mulheres se verifica uma tendência, nos homens, ela é ainda mais evidente. Entre os seis cursos 100% masculinos, todos são cursos de Engenharia. Aliás, dos 116 cursos com menos de 10% de mulheres inscritas, 92 são engenharias. Nesta lista, repetem-se cursos de Engenharia Mecânica, Informática e Eletrotécnica. Mas a Engenharia, no geral, não é um campo exclusivo dos homens. Do lado oposto, cursos de Engenharia Biomédica, Química ou Alimentar chegam a ter mais de 80% de mulheres, tanto em licenciatura, como em mestrado. Aliás, um quinto dos cursos de Engenharia em Portugal, até ao 2.º ciclo, têm uma maioria de mulheres inscritas.

Mas este é um padrão que se inverte nos cursos de Educação, em que a média de mulheres inscritas é de 79%. Dos 18 cursos licenciaturas e mestrados em áreas educativas em que mais de metade da turma é composta por homens, 16 são cursos de Educação Física ou de Desporto. Se olharmos para os cursos como um todo, independentemente da área de estudo ou do grau académico, a média de mulheres inscritas em licenciaturas, mestrados integrados e mestrados é de 57%. Estes números, que se referem aos alunos inscritos no ano letivo de 2023/2024 nas instituições de ensino superior portuguesas refletem padrões antigos. De acordo com números do Eurostat, divulgados pelo PORDATA, as mulheres são tendencialmente a maioria dos cursos de 1.º ciclo do ensino superior em todas as áreas de estudo, menos das Engenharias e das Tecnologias de Informação.