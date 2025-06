Ensino Superior. Há mais cursos só com mulheres do que só com homens

Estes padrões de género acabam por impregnar-se na remuneração de homens e mulheres, depois do fim do ensino superior e da entrada no mercado de trabalho.

No relatório da OCDE “O Estado Global da Educação”, lê-se que “os homens procuram cursos em áreas do conhecimento mais relacionados com remunerações mais altas, como engenharia, construção e tecnologias de informação e da comunicação, enquanto as mulheres continuam a optar por cursos associados a remunerações mais baixas, como eucação, artes e humanidades”.

Esta conclusão também se reflete no estudo da Edulog — o "think thank" para a Educação da Fundação Belmiro de Azevedo —, divulgado esta semana, que denota um agravamento das diferenças salariais de género.