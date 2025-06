Há mais cursos superiores com desemprego zero. Veja aqui quais são

No último ano letivo, foram 87 os cursos que registaram 0% de desemprego . São praticamente o dobro do que em 2022/2023, quando eram 45. Além disso, também dobraram os cursos com desemprego abaixo de 1%: de 87 para 162. Os dados são do Portal InfoCursos, divulgados esta sexta-feira.

Mas as boas notícias continuam. O número de cursos com desemprego superior a 10% também caiu para metade . Se em 2022/2023, 25 cursos registaram 10% ou mais de diplomados desempregados, no ano seguinte, foram apenas 12.

Também se regista uma ligeira descida no desemprego médio. Entre as pessoas que concluíram licenciaturas ou mestrados integrados entre 2019 e 2023, a taxa de desemprego baixou de 3,1% para 2,9%. No período de referência dos dados – e também no 1.º semestre de 2025 – a taxa de desemprego em Portugal fixou-se no 6,6%.

No geral, tirar um curso superior compensa, em termos de empregabilidade e remuneração.

Como verificado pelo estudo do Edulog — o "think thank" para a Educação da Fundação Belmiro de Azevedo — divulgado esta semana, um licenciado ganha, em média, mais 45% do que uma pessoa que apenas conclua o ensino secundário.

Consulte a tabela abaixo, com a taxa de desemprego dos diplomados de todos as licenciaturas e mestrados integrados portugueses.