Parque Papa Francisco. “É um legado único da Jornada Mundial da Juventude”

Foi inaugurado, esta sexta-feira, o Parque Papa Francisco, nos terrenos que pertencem à autarquia de Loures, na Bobadela. Foi ali, no mesmo local, que há cerca de dois anos se reuniram milhares de jovens para Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

A cerimónia contou com a bênção do patriarca de Lisboa, D. Rui Valério e a participação do cardeal D. Américo Aguiar, que foi o coordenador-geral da JMJ. Em declarações à Renascença, D. Américo Aguiar falou num legado único que fica para a posteridade, graças à organização desse evento.

"Ainda me lembro do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e do Doutor Fernando Medina, quando propuseram que fosse aqui o evento principal da jornada, eu duvidei da possibilidade. Tínhamos aqui contentores, uma área industrial abandonada, um aterro, enfim muito complicado. Eu confesso que a fé era muita, mas fiquei com muitas dúvidas e chegado ao dia de, só tenho de agradecer esse rasgo nessa proposta e nessa coragem de uma decisão política. E, agora, a alegria de recolher depois da sementeira”, refere.

O Cardeal D. Américo Aguiar aproveita também para prestar um agradecimento àqueles que se envolveram na JMJ.