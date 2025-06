Os amigos RAP e Alvim, o contabilista e o agente. O terceiro dia do julgamento Anjos vs. Joana Marques

Ricardo Araújo Pereira indicou que “como o humor não é sério, não tem potência”, com a defesa dos Anjos a considerar que os “humoristas são impunes”.

“Gostava que me explicasse porque fala como se os humoristas fossem um Deus todo poderoso. Diz que são declarações não sérias. Por isso pergunto-lhe: se me chamar lá fora de cabra se não poderei fazer absolutamente nada?”, perguntou a advogada, com Ricardo Araújo Pereira a responder: “se baixar o vidro do carro e lhe chamar cabra, não é humor”, com a juíza a completar que “importa o contexto”.

A advogada quis depois mostrar que Ricardo Araújo Pereira “não é isento” enquanto testemunha, mas a juíza lembra que o humorista disse no início do depoimento ser “amigo e colega de trabalho” de Joana Marques. De seguida, a segunda advogada dos Anjos faz questões idênticas ao humorista e acusa-o de “manter sempre a personagem”.

À saída, Ricardo Araújo Pereira começou por se queixar do clima da sala: “O depoimento foi feito numa sauna, preferia depor num jacuzzi”, numa referência ao calor sentido no sexto piso do Palácio da Justiça.

E depois questionou: “Os autores [os Anjos] desta ação têm um documento da empresa que era responsável pela captação e transmissão do som a reconhecer falhas técnicas muito graves, mas eles não processam essa empresa. Têm provas da quantidade de pessoas que os ameaçaram de morte e eles não processam nenhuma dessas pessoas. A Joana fez uma piada e estamos no terceiro dia de julgamento. Conclusão: se alguém tentar prejudicar o trabalho dos Anjos ou se alguém os ameaçar de morte, eles não ligam. Se alguém se rir deles, querem um milhão de euros”.

Vídeo de Joana Marques aconteceu no ano de maior faturação dos Anjos

Antes de Ricardo Araújo Pereira, falou o contabilista dos Anjos, o primeiro a depor esta segunda-feira.

Nuno Miguel Santos falou sobre os valores de faturação da banda no ano em que o vídeo foi divulgado e nos anos anteriores e posteriores. Em 2022, os Anjos faturaram cerca de 517 mil euros, um valor muito superior aos 105 mil euros de 2021 e 89 mil euros de 2020 - afetados pela pandemia da covid-19.

Em 2023, o grupo faturou cerca de 270 mil euros, quase metade do que faturou em 2022.

O advogado de Joana Marques questionou, então, o contabilista sobre alguma “explicação contabilística” para que o ano em que o vídeo em causa foi divulgado, ter sido “o ano de maior faturação”.

Nuno Miguel Santos disse “discordar completamente”, apontando que nos anos de pré-pandemia, a banda faturou 280 mil euros em 2018 e 402 mil euros em 2019 - ambos os valores são, no entanto, inferiores aos 517 mil euros de 2022.

O advogado da humorista questionou depois se, nos anos de 2022, 2023, 2024, a faturação teria sido “muito maior” sem o vídeo, com o contabilista a dizer que “sim” mas, quando questionado pela juíza, a negar ter realizado qualquer projeção sobre a matéria.