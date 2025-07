Arranca o julgamento de Sócrates. Justiça nas mãos de três mulheres

Dez anos depois, arranca esta quinta-feira o mediático julgamento do processo "Operação Marquês". José Sócrates é o principal arguido e muita água já passou debaixo da ponte: algumas prisões preventivas, vários recursos, juízes, prescrições, entra e sai de crimes e de uma pronúncia que levava apenas alguns a julgamento mas que foi reformulada.

Um total de 21 arguidos são chamados a marcar presença, esta quinta-feira, pelas 9h30, no Juízo Central Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça, para começarem a ser julgados naquele que é o primeiro caso a sentar no banco dos arguidos um ex-primeiro ministro.

José Sócrates, Santos Silva, Ricardo Salgado (BES), Zeinal Bava, Henrique Granadeiro (ex-administradores da PT), Armando Vara (ex-administrador da CGD), Joaquim Barroca (Grupo Lena), Rui Horta e Costa e Hélder Bataglia, são alguns dos arguidos mais mediáticos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em julgamento respondem ainda as empresas Lena engenharia e construções e a SGPS.

Em causa mais de uma centena de crimes de corrupção passiva e ativa, branqueamento de capitais e fraude. De fora ficaram crimes de falsificação de documentos e alguns de fraude, entretanto prescritos. Tudo guardado em várias salas, em cerca de duas centenas de caixas.

José Sócrates responde por três crimes de corrupção passiva, 13 crimes de branqueamento de capitais e seis de fraude fiscal.

A acusação acredita que Sócrates recebeu mais de milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecimentos a interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santos e na PT, bem como por garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios do Grupo Lena.

Santos Silva responde por 2 crimes de corrupção, uma ativa e outra passiva, 14 de branqueamento e sete de fraude. É apontado como o “testa de ferro” que movimentava o dinheiro para as contas do ex-primeiro ministro, entre os anos de 2011 e 2014.

Vão passar pelo Campus de Justiça centenas de testemunhas. Segundo avançou a SIC, António Costa será uma das 42 testemunhas arroladas pelo ex-primeiro-ministro José Sócrates.