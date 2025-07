Requerimentos, críticas à juíza e Sócrates irritado. O filme do Dia 1 do julgamento do caso Marquês

A primeira sessão do julgamento da Operação Marquês começou esta quinta-feira, com polémica. Sete anos depois de ter sido formalmente acusado, José Sócrates é agora julgado por 22 crimes — entre eles, corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal — num processo que envolve mais 20 arguidos, incluindo três empresas. A primeira sessão ficou marcada por manobras da defesa, atrasos sucessivos e momentos de discussão entre o advogado do antigo primeiro-ministro e Susana Seca, a magistrada que presidiu o coletivo de juízes.

O julgamento começou com 13 dos 18 arguidos (pessoas singulares) presentes. Não compareceram à sessão: o primo do antigo primeiro-ministro, José Paulo Pinto de Sousa; Ricardo Salgado (ex-administrador do Grupo Espírito Santo) – que foi dispensado de comparecer em tribunal devido ao diagnóstico de Alzheimer; e Hélder Bataglia (fundador da Escom), por se encontrar em Angola.

Requerimentos e atrasos: o arranque atribulado do julgamento

A sessão, que começou com mais de uma hora de atraso, foi dominada por uma série de requerimentos apresentados pela defesa do antigo primeiro-ministro , numa tentativa clara de adiar o início dos trabalhos.



O advogado Pedro Delille solicitou a interrupção da audiência até que fossem resolvidos os pedidos de recusa da juíza e do procurador-geral da República (PGR), Amadeu Guerra, apresentados quarta-feira junto do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal da Relação de Lisboa, pedindo assim os respetivos afastamentos deste processo.