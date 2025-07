Requerimentos, críticas à juíza e Sócrates irritado. O filme do Dia 1 do julgamento do caso Marquês

A primeira sessão do julgamento da Operação Marquês começou esta quinta-feira, com polémica. Sete anos depois de ter sido formalmente acusado, José Sócrates é agora julgado por 22 crimes — entre eles, corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal — num processo que envolve mais 20 arguidos, incluindo três empresas. A primeira sessão ficou marcada por manobras da defesa, atrasos sucessivos e momentos de discussão entre o advogado do antigo primeiro-ministro e Susana Seca, a magistrada que presidiu o coletivo de juízes. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O julgamento começou com 13 dos 18 arguidos (pessoas singulares) presentes. Não compareceram à sessão: o primo do antigo primeiro-ministro, José Paulo Pinto de Sousa; Ricardo Salgado (ex-administrador do Grupo Espírito Santo) – que foi dispensado de comparecer em tribunal devido ao diagnóstico de Alzheimer; e Hélder Bataglia (fundador da Escom), por se encontrar em Angola. Requerimentos e atrasos: o arranque atribulado do julgamento A sessão, que começou com mais de uma hora de atraso, foi dominada por uma A sessão, que começou com mais de uma hora de atraso, foi dominada por uma série de requerimentos apresentados pela defesa do antigo primeiro-ministro , numa tentativa clara de adiar o início dos trabalhos.

O advogado Pedro Delille solicitou a interrupção da audiência até que fossem resolvidos os pedidos de recusa da juíza e do procurador-geral da República (PGR), Amadeu Guerra, apresentados quarta-feira junto do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal da Relação de Lisboa, pedindo assim os respetivos afastamentos deste processo.

O recurso foi justificado pelo facto de o PGR ter dito que Sócrates teria a oportunidade de "provar a sua inocência". No caso de Susana Seca, a defesa alega que a juíza está sobre alçada do Conselho Superior da Magistratura, que está a fazer uma gestão administrativa "ilegal" do caso. Ainda durante a intervenção do seu advogado, José Sócrates abandonou momentaneamente a sala para ir à casa de banho. No regresso, depois de se ter ausentado sem consentimento, pediu para prestar declarações, acabando por ser repreendido pela magistrada: "Terá de aguardar o momento em que lhe vai ser dada essa oportunidade, este não é o momento". A sessão acabou por ser brevemente interrompida para análise dos requerimentos apresentados pela defesa de Sócrates. Susana Seca deixa avisos contra manobras dilatórias da defesa A juíza indeferiu os pedidos, considerando o processo urgente, e repreendeu a defesa por condutas que tentam atrasar os trabalhos. Susana Seca considerou que não é possível avaliar a eventual junção dos dois processos da Operação Marquês, uma vez que o mini-processo ainda se encontra em fase de recurso após ter sido também ele enviado para julgamento, portanto, numa fase anterior a este. Após novo requerimento da defesa, a magistrada repreendeu Pedro Delille, sublinhando que é o coletivo de juízes quem dirige os trabalhos e alertou a defesa contra “condutas processuais que pretendem entorpecer” o julgamento.

Delille insistiu na apresentação de mais um requerimento, avisando que seria extenso, o que levou a juíza a interromper a leitura e sugerir que fosse entregue por escrito, por incidir sobre matéria já decidida. O advogado reagiu, alegando estar a ser impedido de defender o arguido. A juíza deu como terminada a primeira parte da sessão e assim passou a manhã de julgamento da Operação Marquês. Críticas à juíza e novo requerimento à tarde À saída do tribunal, José Sócrates criticou duramente a juíza, acusando-a de “completa parcialidade” e reforçando que, na sua perspetiva, “este julgamento nunca deveria existir” À saída do tribunal, José Sócrates criticou duramente a juíza, acusando-a de “completa parcialidade” e reforçando que, na sua perspetiva, “este julgamento nunca deveria existir”

A sessão foi retomada ao início da tarde, 37 minutos depois da hora prevista, com o advogado de Sofia Fava, Filipe Batista, a apresentar um requerimento para solicitar a nulidade do acórdão de recurso do Tribunal da Relação, indicando que “este é o único momento indicado para o fazer”. Contudo, o requerimento da defesa de Sofia Fava - ex-mulher de José Sócrates - não foi apresentado, já que a juíza considerou que não era o momento indicado e defendeu que a nulidade que a defesa que pretende indicar deve ser remetida para apreciação por escrito, uma vez que a matéria em questão foi já analisada anteriormente. Ministério Público quer "fazer justiça" Na exposição introdutória, o procurador Rómulo Mateus afirmou que o Ministério Público quer “fazer justiça” e prometeu lutar para provar os factos da acusação. “Estamos vinculados a uma acusação e um despacho de pronúncia. Bater-nos-emos para provar os factos.” Já o advogado de José Sócrates, Pedro Delille, defendeu a transmissão integral do julgamento pelas televisões para garantir total transparência, sublinhando que o processo foi julgado desde o início na “praça pública”, com cobertura mediática desde a detenção do ex-primeiro-ministro no aeroporto.

A defesa do empresário Carlos Santos Silva, apontado como “testa-de-ferro” de Sócrates, optou por não fazer exposições introdutórias, tal como a da sua companheira Inês do Rosário. A defesa de Joaquim Barroca, vice-presidente do grupo Lena, também rejeitou as acusações. A advogada Ana Pais considerou não existir qualquer prova de favorecimentos em troca de pagamentos a José Sócrates e sublinhou que a declaração de rendimentos em causa é da responsabilidade de Sócrates e não do seu cliente. A advogada defendeu ainda legalidade das operações da antiga empresa do seu cliente nas obras do TGV e das casas construídas na Venezuela. A defesa de Ricardo Salgado, a cargo de Francisco Proença de Carvalho, foi marcada por um apelo emocional: o advogado assegurou que o ex-banqueiro, devido ao seu estado de saúde, está "incapacitado cognitiva e fisicamente" e que "nem sabe que o julgamento começou". Reforçou ainda que, após 11 anos, "aqui já não se fará justiça" e apelou à consciência do tribunal. Defendeu ainda que a absolvição é o único desfecho possível, caso se resista ao “justiceirismo”.

Bava devolveu os milhões recebidos do GES A defesa de Zeinal Bava, representada por José António Barreiros, refutou a ideia de que o ex-CEO da PT estivesse alinhado com os interesses do GES. "O engenheiro Bava considerava estratégica a participação na Vivo", disse, acrescentando que o veto do Estado à venda comprovava a autonomia das decisões. Em relação às verbas recebidas do GES, garantiu que foram devolvidas integralmente, com juros. Barreiros também rejeitou a acusação de corrupção, por considerar infundada a tese de que Bava fosse "funcionário público", uma condição essencial à imputação desse crime. "Decisões de Granadeiro visaram sempre interesses da PT" O advogado frisou que a OPA da Sonae falhou por razões de mercado e não por corrupção. A defesa de Henrique Granadeiro, antigo administrador da PT, rejeitou ilegalidades na OPA da Sonae sobre a PT e acusou o MP de basear a acusação em "ficções", nomeadamente quanto à participação total de acionistas nas assembleias da empresa. "Achar que é possível estarem 100% dos acionistas numa empresa cotada é uma ficção", afirmou. Sublinhou ainda que, mesmo que os acionistas visados tivessem votado em bloco, a OPA teria sido rejeitada. Quanto às decisões de investimento da PT na Oi e no GES, a defesa garantiu que Granadeiro atuou sempre no interesse da empresa e que a maior parte das aplicações financeiras no GES ocorreram quando já não exercia funções executivas.