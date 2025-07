Flores, aplausos e emoção no funeral de Diogo Jota e André Silva

Centenas de pessoas deslocaram-se à igreja matriz de Gondomar para se despedirem de Diogo Jota e André Silva. O funeral, marcado para as 10h00 deste sábado, é presidido pelo bispo do Porto.

Além da multidão à porta da igreja, muitas mais assistem ao último adeus dos dois irmãos a partir de varandas, ou sentadas em muros.

Várias personalidades ligadas ao futebol marcam presença no funeral dos dois jogadores, como Roberto Martínez, treinador da seleção nacional, Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa do Futebol, ou André Villas-Boas, presidente do Futebol Clube do Porto.

Estão também presentes vários jogadores como Rúben Dias, João Cancelo, Nélson Semedo, Fábio Cardoso, Thiago Alcântara, Fabinho, João Moutinho, Bernardo Silva ou João Félix.